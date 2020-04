Antonio Pavón no podrá seguir en 'Supervivientes' y le comunican una inesperada decisión de la organización

Antonio Pavón no podrá continuar concursando en Supervivientes 2020. El participante deberá abandonar definitivamente la isla tras realizarle unas pruebas médicas, tal y como comunicó Jorge Javier Vázquez este jueves durante la séptima gala del reality de Telecinco. "Primero, tranquilizar a su familia y decirles que no tiene nada grave", comentó el presentador al inicio de la gala. "No es aconsejable que permanezca en el concurso".

El torero tuvo que ser evacuado el pasado domingo después de lesionarse la espalda durante la prueba de recompensa. Tras unos días en observación, siguiente las mismas condiciones de higiene y alimentación que el resto de sus compañeros, tal y como informó Lara Álvarez. Una vez realizadas las pruebas pertinentes, el equipo médico determinó que no es posible su continuación. El pasado domingo durante El debate de Supervivientes, los servicios médicos comentaron que podría tratarse de una hernia, algo que no fue confirmado por la organización.

"Sabemos que esta semana todos le habéis echado mucho de menos. Ha estado bajo observación médica pero ahora vamos a recibirle en Palapa", dijo Jorge Javier mientras Antonio volvía a reunirse con sus compañeros. "Creo que me he recuperado para ser el mejor superviviente. Vuelvo para darlo todo. Estoy feliz, contento y muy agradecido con todos los que me han cuidado. Aunque tenga que echar mi último aliento", comentó el concursante antes de ser informado de que tenía que dejar el concurso.

"Escucha atentamente, Antonio", comenzó diciendo el presentador antes de leer el comunicado médico: "Tras las valoraciones médicas pertinentes y las diferentes pruebas que te hemos realizado durante estos días el equipo médico ha determinado que teniendo en cuenta las actividades y esfuerzos a los que los concursantes están sometidos no puedes continuar en el concurso. Lo sentimos mucho".

Una información que dejó completamente hundido al superviviente, que insistió en continuar su participación bajo su responsabilidad: "Creo que he luchado mucho para llegar hasta aquí y no puede ser en vano. He sido un buen superviviente y me merezco una oportunidad. Con todo el respeto que me merecen los médicos. Bajo mi responsabilidad decido que quiero seguir en el concurso. No es justo Jorge". "Siguiendo la prescripción médica no puedes continuar. Lo siento mucho, no vamos a jugar con la salud. Pero me está diciendo el director que si fuera posible te invitamos a participar en la edición el año que viene", contestó Jorge Javier.

Finalmente, Antonio Pavón recibió de buen grado la inesperada noticia y se despidió de sus compañeros, especialmente de Ana María Aldón, con la que ha mantenido una controvertida relación de amistad: "El año que viene vuelvo contigo", le dijo la mujer de José Ortega Cano.