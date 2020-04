Polémica por el testimonio de Juan del Val en 'El Hormiguero': dos test y sin síntomas de coronavirus

Nuria Roca reapareció en El Hormiguero después de dos semanas y lo hizo junto a su marido Juan del Val. El escritor aseguró que ha estado varios días aislado tras dar positivo por coronavirus sin tener ningún síntoma. "Me hice un test porque había estado con personas que lo tenían y di positivo. Por riesgo y por prevención, porque mis padres son mayores, me lo hice y salió que lo tenía. Me sorprendí porque no había tenido ningún síntoma", explicó.

Durante su testimonio, Del Val reconoció que en un primer momento pensó que era un error. "Me parece bastante preocupante porque creo que buena parte de la población seguramente esté igual que yo (...) No he tenido nada, ni mocos, ni tos, ni fiebre... absolutamente nada. Lo primero que pensé cuando me dijeron que lo tenía es que había habido un error en el test", y añadió: "Me hice un tratamiento, he estado 11 días aislado metido en mi habitación".

Para el escritor, "o se hacen test masivos o no vamos a poder con esto". "Es así de sencillo. Es importante hacérselo a toda la población, pero sobre todo a los asintomáticos porque pueden estar contagiando". Para terminar aclaró que "estamos esta conexión Nuria y yo juntos porque he dado negativo", pero Roca añadió que "ahora, por precaución, estoy yo aislada porque perdí el olfato hace una semana y tengo tos".

Que el periodista tuviera acceso a dos test sin tener síntomas cuando en España escasean las pruebas diagnósticas de COVID-19 indignó a muchos espectadores que se encontraban viendo el programa de Antena 3.

#QuédateEnCasaEH8 Pablo, pregúntale a Juan Del Val cómo le han hecho el test sin tener síntomas. A mi mujer con síntomas no se lo han hecho — DARDO51 (@tramgda) April 2, 2020

Juan del Val en el hormiguero, dice que le hicieron un test porque estuvo en contacto con gente que tenía Covid19, y luego le hicieron otro para comprobar que era negativo, acojonante.

Sanitarios en contacto con pacientes positivos (sin saber que lo son), que no les hacen test.. — Susana Buendía López (@subuenlo) April 2, 2020

#QuedateEnCasaEH8 este señor Juan del Val en que mundo vive?. Que guay es tener coronavirus asintomático y que te hagan el test!!!... cuando no hay capacidad operativa para hacérselo a gente con sintomas, y luego ir con tu chica superguay a contarlo al hormiguero. En fin... — V Gonzalez Villas (@ValentinGVillas) April 2, 2020

#quedateencasaEH8 como ha conseguido Juan del Val hacerse el test?? Llevo 10 días con fiebre y todo lo que he conseguido es que me llame un médico para decirme que tome paracetamol. — Fede Martin Arroyo (@fmartin577) April 2, 2020

https://twitter.com/subuenlo/status/1245815715384438852