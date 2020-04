La aplaudida respuesta de David Summers a Irantzu Varela por despreciar a la Policía

El aplauso de las 20:00 horas se convirtió en una costumbre de los españoles para agradecer el esfuerzo de los sanitarios por su lucha incesante contra el coronavirus, pero también para dar las gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ejército por garantizar la seguridad y el cumplimiento de las leyes. Pero para Irantzu Varela, feminista radical y excandidata de Bildu al Senado, aplaudir a la Policía es un error.

José Manuel Soto compartió un extracto del videoblog de la colaboradora de La Tuerka en el que da "consejos para seguir haciendo el bien y respetar los derechos humanos, luchando contra todas las fuerzas de opresión y seguir siendo feminista en el Apocalipsis". Entre sus consejos, Varela reclama no aplaudir a la Policía ni al Ejército. "Si les ves haciendo el bien, que no se te olvide que es su trabajo, que les pagamos por ello. Ya les pagamos, no hace falta que les aplaudas", asegura. Según ella, se está aprovechando esta situación excepcional "para pasarse un poquito por alto los derechos humanos", "aplicar la brutalidad" y "ejercer la violencia para nada legítima".

Las críticas al discurso de Varela fueron numerosas, pero una de las más aplaudidas fue la del cantante David Summers, que no dudó en contestar con un contundente tuit: "Yo aplaudo a quien me sale de los cojones. No te jode...". Una respuesta muy celebrada por los internautas. Soto agradeció su comentario: "Bien dicho David, solo faltaba".