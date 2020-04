La puñalada definitiva de Ana María Aldón a Rocío Flores

La relación de Ana María Aldón y Rocío Flores se ha ido deteriorando en el transcurso de Supervivientes. Lo que más le duele a la joven es que su abuelastra no haya dado la cara por ella tras los constantes ataques de Yiya, pero una demoledora frase de Ana María en la noche del jueves fue la gota que colmó el vaso: "Yo aquí he venido a concursar, a mi familia la tengo en España".

La hija de Rocío Carrasco no pudo ocultar su cara de asombro después de descubrir que Ana María no tiene intención de defenderla por mucho que sea la nieta de su marido José Ortega Cano. Cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó a Rocío qué le parecieron las palabras de Ana María, ella fue contundente: "Ella te lo ha dicho todo. Yo sé defenderme sola pero te voy a decir una cosa, he echado en falta que me eche un capote. Que dijera que se iba a ir con Yiya de copas y que la aprecia me mató". Ana María insistió en que no tiene por qué estar de su lado: "Ella es parte de la familia, pero ya está ahí José Antonio Avilés a por todas con Rocío", dijo sobre el periodista, gran amigo y defensor de Rocío.

La herida que se ha abierto en la familia no parece que vaya a cerrarse, al menos hasta que no acabe el concurso. Rocío Flores confesó que su relación con Ana María en el futuro "depende de ella", y añadió: "Yo tenía muy claro que venía a hacer mi concurso pero sacaría los ojos por ella. Ella no lo ha hecho. Sí, me ha defraudado".

Poco antes de la gala, Rocío confesó a Hugo en Cayo Paloma que no podía creer lo que estaba pasando con Ana María. "Es la cuarta vez que Yiya me humilla delante de toda España. Y daba por hecho que mi apoyo iba a ser ella". Pero Aldón no parece estar muy preocupada. "No tengo nada que decir, ella a mí no me ha pedido ayuda. Ya te dije que lo siento si te ha dolido, pero de las siete semanas que llevo aquí solo hemos convivido una", se defendió.