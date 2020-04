Mónica Bardem: del fracaso de su restaurante a quedarse a las puertas de 'Masterchef'

La octava edición de Masterchef arrancó el lunes en TVE con un miembro de la familia Bardem entre sus aspirantes. Se trata de Mónica Bardem, hija de Pilar Bardem y hermana de los actores Carlos y Javier Bardem. La más desconocida del clan comentó en su presentación que fue tabernera durante 25 años además de actriz, lo que despertó el interés del jurado. "¿Actriz? Tu cara me suena", comentó Pepe Rodríguez.

"Soy hija de Pilar Bardem", confirmó mientras el chef toledano exclamaba: "¡Eres igual! Tu madre pelo blanco y tú, negro". La aspirante a chef reconoció sonriendo que "tenemos la misma voz". "Estoy súper orgullosa de mi familia, la amo, la adoro. Creo que es una familia muy querida en este país y muy admirada", aseguró Mónica. "Hay una parte que quizá no la admira tanto y no la quiere tanto, pero yo sí", añadió.

Os suena la cara de esta concursante? ¡Está con nosotros Mónica Bardem, hermana de Javier Bardem! #MasterChef. a href="https://t.co/kDPAfkXOQA">https://t.co/kDPAfkXOQA href="https://t.co/mzgfuI5oJN">https://t.co/mzgfuI5oJN pic.twitter.com/ukiezN9p0R — La 1 (@La1_tve) April 13, 2020

Pero el sueño de Mónica se esfumó pronto ya que no fue incluida entre los 16 seleccionados para participar en el talent culinario porque su plato en la prueba de exteriores no pasó el corte. "Como ha salido el plato me parece inadmisible y parte de esa responsabilidad era mía. Personalmente no me puedo dar un aprobado. Si vosotros me lo queréis dar... pero yo no me lo voy a dar", afirmó Mónica.

El jurado decidió expulsarla y ella se lo tomó bien. "Estoy completamente de acuerdo con el jurado, aunque la aventura se ha terminado demasiado pronto. Me hacía mucha ilusión continuar, pero es un veredicto justo. El resto de los compañeros han sido superiores", dijo.

Mónica Bardem regentó La Bardemcilla, el polémico restaurante familiar situado en el barrio de Chueca que cerró en 2013 por falta de beneficios. El ERE a sus trabajadores y su posterior negociación fue un escándalo para la familia.

Tras la polémica del despido, los Bardem recularon y aseguraron en un comunicado que retiraban el ERE, culpando a Mónica de la decisión. "Hemos dado instrucciones claras a la administradora de la compañía para que proceda de inmediato a retirarlo", rezaba el texto. "No estamos dispuestos bajo ningún concepto a someter a nuestros trabajadores a un procedimiento de estas características amparándonos en una reforma laboral contra la que nos hemos manifestado públicamente".

Entonces también salió a la luz el testimonio de uno de los camareros que llegó a decir que Mónica "entró en la cocina gritando: 'Sinvergüenzas, os vais a cagar. No vais a encontrar trabajo en ningún sitio'" o que la relación de la familia "no es tan idílica como quieren hacernos ver. Mónica lleva varios años muy alejada de ellos".