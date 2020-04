Iker Jiménez denuncia a los medios que le usan de "propaganda": "No me gusta que me utilicen"

Nueva entrega en Youtube de La Estirpe de los Libres, el programa online de Iker Jiménez dedicado en gran parte a abordar los enigmas del coronavirus y la pandemia que asola el mundo. Una iniciativa iniciada en estas semanas en las que Cuarto Milenio se ha dejado de grabar debido a la cuarentena vírica y que está reportando no pocos éxitos al periodista.

En el episodio llamado "Secretos chinos", Iker Jiménez abunda en aquello que se podría estar guardando la dictadura comunista donde se originó el virus, incluyendo grandes "mentiras" y mucha "desinformación y propaganda" procedente de la ciudad de Wuhan. "Hago este programa por una cosa fundamentalmente; tengo muchos amigos en Chile, Bolivia, Perú, México, y me da la sincera impresión de que está pasando lo mismo. Los medios relajan la cuestión y la ciudadanía no se lo toma en serio como pasó en Italia o España", explicó.

Jiménez habló de las altísimas emisiones de dióxido de azufre en Wuhan tomadas por satélite y que podrían deberse a "cremación de cuerpos o de material médico". Un problema, el del material acumulado, que existe también ya en la superficie de Valdemingómez, en Madrid.

El otro dato, el de los cuerpos, casa con las últimas informaciones sobre la verdadera cantidad de víctimas acumuladas por el virus en el país comunista. Hay "camiones de la noche que atraviesan Wuhan escapando del foco", dijo Jiménez sobre estos rumores que algunos tachan de propaganda antichina. "Creen que ha habido doce días de cremaciones y ocho incineradoras en Wuhan", dice citando diversos datos y fuentes.

Críticas a algunos medios

Debido al éxito de su empresa y al eco que ha tenido, Jiménez ha hecho también una afirmación tajante sobre cómo se habla de él en otros medios. "Yo he dicho que no voy a hacer más entrevistas", ha dicho muy descontento, sin citar algunas entrevistas en las que considera que se han manipulado sus palabras e incluso a otros que han señalado que "predijo" el coronavirus.

Pese a que algunos colegas sí "han sido escrupulosos, uno ve campañas de propaganda" en las que usan y tergiversan sus palabras. Algunas incluso de medios "con los que no he hablado". "Intentan enfrentarme con compañeros cuando yo he citado cosas que citaban otros. No es lo mismo decir 'Iker ataca a este compañero' que citar lo que dijo un medio sobre eso", explicó.

El presentador de Cuarto Milenio, muy molesto, ha dicho que "a mí no me gusta que me utilicen. Ni unos ni otros. Yo no soy de nadie. Yo no pertenezco a nadie, a ningún partido político. A ninguna bandera y hasta os diría que a ninguna tendencia, y puedo ver cosas positivas en un lado y en otro. No quiero que nadie me utilice como herramienta de nada porque es tener mucho morro y es llevarme ¿a dónde? ¿a qué? Y darme muchos problemas".

Al presentador le asombra cómo a unos, con su tratamiento del coronavirus, ahora les gusta su trabajo y a otros no, simplemente por el tema. "Para algunos ahora soy periodista y antes decía tonterías. Les da cortocircuito". "Coronavirus muy bien pero esto no", dice al respecto. Iker se pregunta cual es el problema para unos y otros si él aplica el mismo tratamiento atropológico a todos los temas. "No han visto un programa en su vida y no saben cómo hablamos. No ven el programa, no me conocen. No ha cambiado nada, tratamos el coronavirus como tratamos el cerebro, la criminología, chernobyl, el ébola… se ha producido un flash que me sorprende. Con el mismo tratamiento seguiremos haciendo las cosas".