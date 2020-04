Durísimo alegato de Pablo Motos contra Pedro Sánchez. Sucedió el martes por la noche en El Hormiguero, donde el presentador instó a los políticos a unirse para luchar contra el coronavirus que mantiene en cuarentena a la población española y provoca centenares de muertos al día.

Aunque sus críticas se hacían extensivas a toda la clase política, Pablo Motos no tardó en centrarse en el responsable máximo de la gestión del Covid-19, Pedro Sánchez. "En un equipo de verdad gana la mejor idea, no la que dice el que manda y más si el que manda lleva ya muchos errores cometidos". Recientemente, Motos ironizó con las palabras del vicepresidente Pablo Iglesias sobre las donaciones de Amancio Ortega.

El presentador de El Hormiguero puso un ejemplo para explicarlo. "Son unos peces muy chiquititos que viven en bancos y cuando son atacados se giran todos simulando la silueta de un escualo y el agresor se va. Este misterio de la naturaleza demuestra lo bien que funciona el trabajo en equipo cuando el enemigo es grande. ¿Sabéis por qué? Porque no hay egoístas, no hay ningún pez que diga que no quiere estar en la cola porque quiere estar en la boca".

En un equipo de verdad, gana la mejor idea, no la que dice el que manda. Necesitamos políticos que trabajen en equipo #QuédateEnCasaEH14 pic.twitter.com/re5FHC8gYY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 14, 2020

Pablo Motos se preguntó si "de verdad los políticos no vais a estar a la altura para trabajar en equipo y que muera menos gente". "Lo cierto es que para que haya un equipo de verdad tiene que haber una propuesta honesta, sin politiqueo", reflexionó, aconsejando al líder que "quizás ha llegado el momento de aceptar la realidad, olvidar los egoísmos y ser un buen pez en el lugar que te toque".

Más tarde, en conversación con la colaboradora Cristina Pardo, Motos abundó en la crítica y la concentró más en Sánchez. "Me siento incapaz de sentirme representado por estos políticos. Sánchez debería decir 'quiero hacer esta propuesta con estos diez puntos prioritarios'".

"Me veo incapaz de sentirme representado por unos políticos que no están a la altura. Por ejemplo, Pedro Sánchez. Debe presentar un plan y reunirse con todos. Tener confianza y ganarte el respeto lleva mucho tiempo, pero perderlo cuesta poco", consideró.