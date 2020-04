Sonada bronca de Carlos Sobera en 'Supervivientes' ante la rebelión de un concursante

Rebelión en el equipo de los siervos este martes en Supervivientes 2020: Tierra de nadie. El periodista José Antonio Avilés decidió echar un pulso al programa negándose a cumplir con el castigo de ir atado a Elena, con la que mantiene una tensa relación, durante un tiempo indeterminado. Todo comenzó cuando los concursantes se enfrentaron al juego premio o castigo donde los participantes tenían que decidir si sus compañeros merecían un premio o una sanción por su actitud en la isla. Albert Barranco dudó si castigar o no a su compañero José Antonio Avilés que enfureció ante sus palabras y se negó a acatar las normas del programa.

El colaborador de Viva la vida amenazó con abandonar y tuvo un fuerte enfrentamiento con Carlos Sobera. El presentador de Telecinco reprochó al superviviente su actitud y le recordó que todos deben respetar las normas de la organización: "Hay unas reglas que nadie puede saltarse a la torera porque nadie es más que nadie".

Avilés no dudó en cargar duramente contra Barranco, que hasta este martes había sido uno de sus grandes amigos: "Me quedo frío como el hielo. Me parece que he hecho el tonto durante tres meses. Esperaba que no me metiera en un castigo", dijo con lágrimas en los ojos. "La gente va cavando su propia tumba según va pasando el concurso. Yo a él nunca le hubiera dado un castigo porque es la persona a la que más estima he tenido aquí".

Carlos Sobera intentó que Avilés entrase en razón: "Quiero que me escuches atentamente. Supervivientes es un concurso que tiene pruebas, cosa que tú ya sabías cuando entraste al formato. Tú eres un profesional de la televisión y sabes mejor que nadie lo importante que es respetar esas normas. No puedes mostrar una posición de superioridad y debes acatar lo que ocurra porque forma parte de las normas. Si tomas la decisión de abandonar este juego porque no te gusta, puedes abandonarlo, pero asumiendo las consecuencias que esto pueda implicar y que serán duras", le advirtió. "Tienes la oportunidad de superarte a ti mismo, a tus límites y de conseguir hacer aquello que no has conseguido como llevarte bien con Elena".