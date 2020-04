La gala del jueves de Supervivientes estuvo centrada en Juan Antonio Avilés y su monumental bronca con Rocío Flores y Albert Barranco, que llegó incluso a salpicar a Gloria Camila en plató.

Avilés llevó al extremista al límite como pocas veces se ha visto en esta edición de Supervivientes. Fue durísimo con el tronista y, de rebote, con varios compañeros más. "Me da vergüenza ajena lo que he visto", diría Rocío Flores, obligada moralmente a intervenir pese a ser amiga de Avilés.

Y es que el cordobés estaba fuera de sí. No se callaba, no dejaba hablar y no soltaba el morder el hueso. La hija de Rocío Carrasco, cansada de involucrarse en las broncas del colaborador de Viva la vida, le mandó por fin a "tomar por c…". Pero él siguió a lo suyo: arremeter contra Barranco.

¿Y por qué fue? El motivo casi es lo de menos. Barranco tuvo que elegir un castigo para un compañero para poder ganar una prueba, y esos compañeros eran Elena o él. Pese a que no fue elegido, Avilés se la guardó y arremetió en la playa y en la palapa contra él. Una brasa constante que duró días y días y que llevó al límite a todos.

"Sólo le reprocho que si en diversas ocasiones he hablado con Rocío delante y nos ha dicho que somos los más importantes de la isla, quiero que la gente entienda que cuando digo que se me queda cara de gilipollas porque jamás me he planteado darle un castigo a él". Pero el nivel de la bronca indicaba otro rencor más profundo de Avilés, totalmente irreductible, a un cada vez más herido Barranco. Más tarde, un certero Jorge Javier Vázquez preguntó al superviviente: "Mírame a los ojos, ¿tú crees que puedes estar sintiendo algo por Barranco?". Él lo negó, pero Rocío Flores lo confirmó.

Avilés sacó temas del exterior con Barranco y explotó contra él, ¿qué os parece? https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala9 pic.twitter.com/PzZvnDTgDW — Supervivientes (@Supervivientes) April 16, 2020

Barranco, afectado de manera real y profunda por el acoso de su compañero, se manifestó "orgulloso de los modales que me ha dado mis padres". Entre lágrimas, declaró no haber "manipulado" jamás a nadie y en su lealtad a sus compañeros. "Después de hacerme pasar los peores dos días de mi vida tiene los huevos de decir que quiere mi amistad", lloró ante todos. "No le perdono lo que me ha hecho, me ha humillado y pisoteado y yo jamás, ni a una persona que tuviera odio, lo haría. Y menos a uno que ha dicho que es mi amigo". Avilés, mientras tanto, seguía y seguía; no aflojó ni siquiera al ver las lágrimas de su rival.

Hasta el punto de que Rocío Flores y Ana María Aldón también salieron a defender a Barranco. También Jorge Pérez, a quien salpicó también la enorme discusión de Avilés. "Me saturó la mente", dijo Rocío Flores del colaborador, e intentó mediar y subrayar su amistad con ambos.

De nada sirvió. Ana María y Rocío coincidieron en asegurar que Avilés se había pasado, y éste, en su absoluto rencor, fue incluso un paso más allá: sacó viejas y supuestas rencillas de Barranco con Kiko Jiménez y Gloria Camila, sacando a la luz una presunta infidelidad de ella a Kiko con él. Algo que ofendió aún más a Rocío y Barranco, y por supuesto a Gloria Camila, que lo negó desde plató con su habitual serenidad.

Rocío se manifestó muy molesta con los rumores extendidos por Avilés sobre dos personas que tienen pareja esperando en sus casas. Él escurrió el bulto y culpó a Jorge Javier por preguntarle qué es lo que estaba amenazando con contar.

En otro orden de cosas: Yiya, Fani, Elena y Hugo. Cuatro eran los nominados en una gala en la que Supervivientes trató de dar un giro para el futuro, con una distribución nueva en los equipos de siervos y mortales y un nuevo escenario, Playa Uva. La eliminada fue Fani Carbajo, que con un "os quiero" se despidió para dar un salto a una isla vecina... España.