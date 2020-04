El hambre ha jugado una malísima pasada a Yiya del Guillén. La concursante de Supervivientes, una de las más polémicas y provocadoras de la edición, encontró un tubérculo en Cayo Paloma y no dudó en probarlo. Grave error.

A estas alturas, con semanas de supervivencia acumuladas, el hambre hace mella en los concursantes. Yiya, descontenta tras la jornada de pesca y el reparto de comida, no pudo evitar llevarse a la boca algo que no debía.

Los tubérculos, parecidos a cebollas o puerros, tenían un aspecto familiar que llevó a error a Yiya, que juzgó que eran como "dos lechugas comibles".

Yiya vomita | Mediaset

La concursante los frió, segura de que eran comestibles y pese a que sus compañeros trataron de disuadirla. "¡Pues me voy a comer la raíz! Es que solo porque tenga pinta de algo que conozco… Me gusta". Convencida, llegó a considerar que "como esté bueno no voy a desvelar el secreto". Aunque estaban agrios, siguió adelante.

El resultado no fue el esperado. Tras vomitarlo todo, Yiya tuvo que tumbarse totalmente indispuesta, retorciéndose del dolor por la indigestión. "Me encuentro mal, tía… Es que tengo ganas de vomitar todo el rato", dijo a su compañera Ivana. "Me he comido unas amputaciones de cangrejo y un cebollino que me he encontrado por ahí y… tú me dirás", explicó a cámara.