El disgusto de María Patiño con el Gobierno: "Me da rabia que nadie haya sido capaz de pedir disculpas"

María Patiño está especialmente sensible por culpa de la crisis sanitaria que ha generado el coronavirus en España, pero también está muy decepcionada con la actuación de los políticos. La periodista confesó en Sálvame este viernes que no tiene miedo al contagio, sino una sensación de "no sentirme segura". "Tengo sensación de inseguridad, de no saber quién me cuenta la verdad y de poca fe", comentó muy desanimada.

Cuando Jorge Javier Vázquez quiso saber si se siente estafada, ella respondió que está "decepcionada con la clase política en general". "Sin hablar de partidos, creo que deberían cuidarnos más y darnos más tranquilidad". Aunque evitó nombrar a ninguna formación política, sí cree que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene una responsabilidad. "No es una cuestión de ideología política y no sé si es bueno o malo, pero no soy una persona integrista".

Patiño confesó que lo pasó peor al principio del estado de alarma, pero el viernes se levantó mal al ver que "las cifras no cuadran". "Entiendo que no hay mala fe en nada y no creo que se hayan hecho las cosas con mala intención, pero hay un punto de humildad que le falta a la gente que nos dirige".

En este sentido, reconoció que le hubiera gustado escuchar frases como "no sabemos a lo que nos enfrentamos", "cada día descubrimos algo nuevo", "denos un poco de tiempo" o "estamos intentando poner todos los medios para cuidarles a ustedes". "Este tipo de discurso me daría más paz que un 'no, no se preocupen, esto va a terminar", dijo.

La colaboradora reconoció que estuvo un buen rato llorando y cree que mucha gente se siente identificada con ella. "Lo que me da rabia es que nadie ha sido capaz de pedir disculpas, no lo entiendo", sentenció muy molesta.