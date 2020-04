Pablo Motos: "Si un presentador se informó del coronavirus el 27 de febrero, cómo no fue capaz el Gobierno”

Pablo Motos ha vuelto a arremeter duramente contra la irresponsabilidad de Pedro Sánchez en su programa El Hormiguero. El presentador comentó con la colaboradora Nuria Roca cómo el pasado 2 de marzo recibió una enorme oleada de críticas y odio en internet por unas declaraciones sobre el coronavirus. Un fragmento del programa que se está extendiendo en redes sociales.

Motos consideró entonces que ya existían datos de que la pandemia, que en esas fechas todavía no se había presentado con todas sus consecuencias, estaba a punto de producirse en España. "La memoria es frágil y la gente estaba nerviosa. Otra cosa es que el Gobierno dijera que era una gripe", dijo sobre el panorama entonces.

Inquieto por la posibilidad de que el coronavirus fuera algo más que una gripe, "le dije a Almudena, la jefa de ciencia del programa, que localizáramos un científico que estuviera cerca del coronavirus, que lo estuviese estudiando, para poder tranquilizar a la gente".

Su sorpresa fue que, apenas un día después, "me llama y me dice: 'Pablo, tienes que ver esto'. Y me da esta información". Y esa información no era nada tranquilizadora. Recuerda Motos que hace mes y medio, cuando lo dijo en el programa, "me llamaron alarmista" y cosas mucho peores. El presentador anunció entonces que "la única manera era hacer test masivos para localizar asintomáticos y me trataron como Antoñita la Fantástica o demagogo loco".

Y dejó caer de nuevo una bomba contra el presidente Pedro Sánchez: "Si un presentador de televisión puede hacer esta pregunta el 27 de febrero qué no podría haber hecho el Gobierno".

Nuria Roca respondió entonces que "a lo mejor sí lo sabía". Y Juan del Val, su pareja también presente en la mesa de El Hormiguero, dejó las dos posibilidades fundamentales: "Que lo sabía y os engañó, o demostró inutilidad".

Motos, ante esas dos posibilidades, aseguró que "había datos de Italia y de China. El dos de marzo la gente ya estaba nerviosa y por eso se lió la que se lió". Nada de ello impidió que le llamasen "Doctor Motos".