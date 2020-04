Harto de los rumores que han circulado sin control los últimos días, Bertín Osborne ha desmentido que Mediaset haya prescindido de él y su programa, Mi casa es la tuya, por presiones gubernamentales.

Este domingo, el presentador aclaró en Viva la vida que la cadena de Vasile no ha prescindido de él por sus opiniones políticas. En una videollamada al programa de Emma García, Bertín Osborne desmintió uno de los múltiples bulos que corren en estos días de confinamiento.

"Es mentira. No tiene sentido que lleguen al límite al que han llegando. Diciendo que el Gobierno ha presionado a Telecinco para que me echaran. Es una cosa tan surrealista y radicalmente falsa", dijo el cantante muy molesto.

Bertín Osborne aseguró que el mismo Paolo Vasile se puso en contacto con él desde Roma para aclarar la situación, y que la propia Mediaset ha publicado un tuit al respecto.

"En eso han rizado el rizo. Es el colmo. No tienen cosas más importantes que hacer", dijo el cantante muy molesto. "Es absurdo, estoy aburrido de escuchar mentiras sobre mí todas las semanas por las cosas más insospechadas".

Evidentemente, las grabaciones de su programa de entrevistas se han detenido, pero es por el estado de alarma y no por ninguna cancelación de la cadena. "Ahora no puedo grabar porque estoy metido en mi casa. Evidentemente que no estoy con mi programa. Tengo un montón de entrevistas pendientes que las grabaré cuando se pueda".

En otro orden de cosas, Bertín también contó cómo está pasando estos días de cuarentena con su familia en su finca de Sevilla. El aspecto positivo es que está pasando más tiempo con los suyos, cosa que a menudo no puede hacer por sus obligaciones laborales. Su hijo Kike, que ha tenido varios problemas de salud, está "fenomenal", y con buen humor confesó que ha "cometido un error tremendo, que es enseñar a mi hijo Carlitos a jugar al mus".