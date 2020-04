Kiko Matamoros se enfada con la dirección de 'Sálvame' por una broma sobre su novia

Mal arranque de Sálvame este lunes para Kiko Matamoros. El programa de sobremesa de Telecinco se hizo eco de un tuit que bromeaba con la próxima salida de los niños a la calle tras más de un mes de confinamiento. "A partir del día 27 pueden salir los niños acompañados de un adulto", reza el tuit al que acompaña una foto de Matamoros de la mano de su novia Marta López, 40 años menor que él.

A partir del día 27 pueden salir los niños acompañados de un adulto... pic.twitter.com/49OZcg8z3O — CrazyQueen (@Messi10_thanks) April 19, 2020

El tuit hizo reír a todos los compañeros... excepto a Kiko Matamoros, que se limitó a sonreír. "Es muy gracioso", aseguró con sarcasmo para terminar diciendo: "Me parece una gilipollez, del que la escribe y del que la pone aquí". El culpable de la broma fue nada más y nada menos que Alberto Díaz, director del programa del lunes, que lo único que consiguió fue irritar a su amigo: "Me parece una falta de respeto y no me hace ninguna gracia".

Tras una pausa publicitaria parecía que la tensión se había rebajado, pero Kiko volvió a la carga para defender su relación con Marta. "Sobre lo del arranque del programa, quiero pedir disculpas porque posiblemente me he quedado corto. Yo no salgo con niñas ni tengo novias que sean niñas. Yo tengo a mi lado una mujer como la copa de un pino que creo que está tan orgullosa de estar conmigo como yo con ella", dijo rotundo. "Al que le pique, que se rasque o que se joda", sentenció entre risas.

Kiko y Marta celebraron recientemente su primer aniversario y hace apenas unos días se cumplió un año de la publicación de las románticas imágenes que confirmaron su relación. La pareja se conoció en Oh My Club, la discoteca en la que trabaja el colaborador, y su relación va viento en popa a pesar de las críticas de aquellos que no comprenden su amor a pesar de la diferencia de edad.