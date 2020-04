Mercedes Milá ha arremetido en Liarla Pardo contra líderes del PP como Pablo Casado o Isabel Díaz Ayuso. Durante su intervención en el programa de La Sexta, la periodista ha valorado la actuación de muchos políticos en la crisis actual del coronavirus.

"Ayuso no me interesa nada. Es una especie de community manager de un perro, creo que era, ¿no? No es mucho más", ha dicho en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que menosprecia por su pasado en las redes sociales del partido. "Le quedan años de maduración. Almeida por el contrario. Lo hace bien porque sabe hacer bien y por eso le apoya Rita", dijo la expresentadora de Gran Hermano.

Imaginen a una periodista de derechas diciendo esto, y en ese tono, de una política de izquierdas. Pero esto de Mercedes Milá no irá más allá: "Ayuso es una especie de community manager de un perro, no mucho más. A esa le quedan muchos años de maduración". pic.twitter.com/7Be2Lpa52q — Naranjito (@PedroOtamendi) April 20, 2020

Se refiere Milá a Rita Maestre, portavoz de Más Madrid y concejala del ayuntamiento de la capital, que puso como ejemplo y referencia en la gestión del virus. No la conozco pero me parece sobrenatural. Lo que ha dicho es el lenguaje que necesitamos los ciudadanos. "¿De dónde sale esta pedazo de política?". Dijo Milá que la votaría "ahora mismo" y sin dudarlo.

La periodista cargó todavía más las tintas en la figura de Pablo Casado. Sobre el líder del PP consideró en La Sexta que "o Casado cambia de actitud o de esta va directo a la caja de madera metafóricamente hablando. Lo creo firmemente. Los españoles no aguantamos confrontaciones en ninguna trinchera en este momento, queremos unión, acuerdos, buena fe".

Como excepción, alabó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, del que confesó tener "información desde hace tiempo. Es demócrata desde hace muchos años, con raíces profundas en una manera de actuar en política que ya la tenía su padre".

Pese al tono de sus opiniones, Milá tuvo valor para desdeñar la campaña de bulos en redes sociales asegurando que "Twitter no vale para nada. Esa batalla descarnada como si estuviéramos en plena guerra es mentira, la gente no está en eso".