Una exconcursante de 'OT' airea los trapos sucios de Risto Mejide, Noemí Galera y Ángel Llácer

La sexta edición de Operación Triunfo en Telecinco pasó a la historia de la televisión en España por ser una de las más polémicas de su historia. Con Risto Mejide en el jurado, el programa se valía de discusiones e intentos de ridiculizar a los concursantes para enganchar a la audiencia. Una de las participantes más recordadas gracias a las redes sociales es Esther Aranda. Su versión de "Las de la intuición", canción de Shakira, junto a su compañera Tania G está considerada como la peor actuación de la historia del talent show musical de Gestmusic.

Doce años después de su polémica expulsión, Esther ha desvelado en las redes sociales algunos de los entresijos de su participación. Entre otras cosas, narró cómo se gestó la controvertida actuación: ""Fui insegura a la gala de "Las de la intuición" porque no sabía ni sé hacer armonías de voces. Cuando no vas segura, acabas cagándola. La canción no nos iba nada bien ni a mí ni a mi compañera y salió la mamarrachada que salió", se justificó.

Asegura que Risto se limitaba a "hacer su papel", de ahí sus "durísimas valoraciones: "Nadie le paró los pies. Hoy en día no tienen cojones de hacerlo porque la gente se les echa encima. Creo Risto me metió tanta caña porque me quería hacer ganadora del programa" y dinamitarlo desde dentro. Además, explica que no abandonó el concurso, a pesar de las malas valoraciones, "porque tenía que pagar". "En la gala final, alguien de producción me llevó a ver a Risto. Él se acercó a mí y yo estaba muy cortada. No me dio tiempo a responder y me puse a llorar, él me abrazó. Me hice muy pequeñita y él intentó quitarle hierro al asunto".

Tampoco guarda buenos recuerdos de Manu Guix, director musical, y Ángel Llácer, en aquel momento director de la academia: "Manu era un falso y Ángel Llácer tampoco me ayudaba un cojón. La psicóloga no me ayudó en nada porque haría lo que los de arriba le dijeran". Respecto a Noemí Galera, Esther cree que "no tuvo dos dedos de luces a la hora de elegir los temas que le dio".

Las criticas más furibundas van dirigidas a Toni Cruz y Josep María Mainat, directores de la productora Gestmusic, a los que acusa de intentar manipularles: la cantante asegura que semanalmente se realizaban reuniones fuera de cámara para hablar sobre cómo estaba funcionando el programa: "Un pez gordo de la productora me dijo 'si tienes que llorar, lloras delante de las cámaras, porque aquí estamos para eso. (…) No cobrábamos por gala. Nosotros cobrábamos una mierda, no se cobra como en Gran Hermano. Trabajando doblando pantalones cobraba más que en Operación Triunfo (…) Conozco a mucha gente y mi familia que votaba para salvarme y una locución les decía que ya no era concursante del programa. Ahí lo dejo, sentencia.