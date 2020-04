Guerra abierta contra Avilés por sus dos gestos con Rocío Flores y Ana María Aldón

Guerra abierta entre Rocío Flores y quien hasta la semana pasada podía considerarse su amigo, José Antonio Avilés. La semana pasada, el comportamiento del colaborador de Viva la vida con otros concursantes -Barranco a la cabeza- llevó a Rocío a posicionarse contra él, rompiendo una de las alianzas más importantes de Supervivientes.

La nueva discusión, con Rocío habiendo nominado a Avilés con dos puntos el pasado jueves, transforma el distanciamiento en enemistad. La pareja está sacándose los trapos sucios y Rocío Flores rompió definitivamente sus lazos con el colaborador en una bronca que se prolongó durante varias conexiones con la isla.

La frase que comenzó todo la lanzó Avilés, que comenzó su trabajo en televisión gracias a Raúl Prieto, a su antigua amiga: "Tú has venido aquí a limpiar tu imagen, porque sabes que la tenías muy manchada". La causa, los comentarios vertidos durante GH VIP -donde concursó su padre, Antonio David Flores- a colación de Fidel Albiac, del que Rocío dijo que "si no existiera habría buena relación" con su madre Rocío Carrasco.

Rocío Flores, atacada con el tema más sensible de todos, no tardó en saltar, asegurando que Avilés no va a contar lo que sabe porque está "cagado" de que le pueda poner "Una demanda". Añadió, además, que ella no había ido a Supervivientes a concederle a él una ansiada exclusiva, algo de lo que se ha acusado al periodista durante todas las semanas que ha estado en Honduras: buscar una entrevista con una amiga lograda por puro interés. "Si pretendes hacerme daño con mi madre, monta y pedalea", remató Rocío.

Él, por su parte, siguió insistiendo en cómo la joven usa y abusa de su madre pese a asegurar no querer hablar de ella: "Yo, como hijo, me limitaría a no decir nada de mi madre". "Desde que tengo la mayoría de edad no se me ha pasado por la mente hacer una exclusiva sobre mi madre, porque es mi madre y me ha parido", gritó ella.

El tiburón y Ana María

No es la única conducta que le han reprobado a José Antonio Avilés en las últimas horas de Supervivientes. Tal y como se pudo ver, el colaborador no quiso auxiliar a Ana María Aldón, que zambullida en el agua para pescar fue acosada por un tiburón.

Aldón y el tiburón | Telecinco

Cuando la mujer de Ortega Cano vio al escualo gritó tiburín, y entonces Avilés, también sumergido, nadó y corrió hacia la orilla sin mirar atrás.

"Yo he salido corriendo, lo siento pero soy muy joven. Para que nos coma a los dos… Ana María está muy delgadita, si le muerde o lo que sea tiene poca carne, pero si nos pilla a los dos somos más golosos y ya no nos suelta", explicó.