Tamara Falcó olvida a Jordi Cruz y se fija en un concursante de ‘Masterchef 8’

Tamara Falcó regresó este lunes a las cocinas de Masterchef como invitada en el segundo programa de su octava edición. La ganadora de la última versión Celebrity mostró su felicidad al regresar al plató: "Me hace toda la ilusión volver a pisar las cocinas porque yo aquí hice una pequeña familia y la verdad es que os echo de menos (…) No sabía la repercusión que tenía MasterChef mediáticamente. A mí me ha cambiado mucho, sobre todo la percepción que tenía la gente de mí", aseguró.

Jordi Cruz destacó que gracias a su participación ha cambiado la imagen de las personas que son etiquetadas como "pijas": "Yo creo que el valor del esfuerzo es independiente. Creo que es lo que vais a demostrar. Para los pijos es igual, el esfuerzo es el mismo", dijo ella a los nuevos concursantes.

Especialmente identificado con sus palabras se sintió Andy, uno de los nuevos aspirantes y fan declarado de Tamara: "Es un placer que estés aquí Tamara, soy tu fan número 1. Mira que soy un hombre tranquilo, pero me he puesto nervioso cuando has entrado, no me lo podía creer", comentó. El aspirante confesó que en persona le pareció mucho más atractiva y que en "su esencia" se parecen bastante: "Somos personas tranquilas, y al fin y al cabo somos los dos muy pijos".

Durante la valoración del plató, Andy dedicó su creación a la invitada: "Si no le importa a Tamara, mi plato se va a llamar 'Andy y Tamy'. Como yo me identifico mucho con Tamara, el plato considero que es muy fashion, fino, elegante. También es una declaración de intenciones. Tengo mucha pasión y quiero haceros ver que es un gran acierto (su elección en el concurso)", dijo sonrojando a Tamara. Por decisión del jurado, el plato pasó a llamarse "Andy a secas" ya que el resultado no fue el esperado: "Soy ganadora de Masterchef, pero no soy chef. Te estaría haciendo un flaco favor si no respeto su opinión", contestó Tamara dedicando una sonrisa al concursante.