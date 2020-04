Ana Rosa abandona su programa en pleno directo por motivos de salud

Desde que se decretó el estado de alarma, Ana Rosa Quintana cumple con su compromiso con la información y acude cada mañana a los estudios de Telecinco para presentar desde plató El programa de Ana Rosa, eso sí, con menos colaboradores de lo habitual y sin público debido a las medidas de contención del coronavirus.

Pero este miércoles la presentadora comenzó el programa explicando que está algo afectada de la garganta y que le costaba hablar, forzando la voz para poder hacer frente a su cita con los espectadores. "Tengo que aclarar que es lo de todos los años. Yo tengo alergia y no me he empezado a tomar los antihistamínicos, voy a empezar hoy. Es que soy un desastre", anunció para tranquilizar a los seguidores. Muy afónica y perdiendo cada vez más voz a lo largo de la mañana, Ana Rosa se vio obligada a abandonar el programa y refugiarse en su casa para descansar y recuperarse.

Ante el imprevisto y viendo que en las instalaciones no se encontraban ni Patricia Pardo ni Joaquín Prats, confinados en sus casas ante las medidas de prevención de Mediaset, fue la periodista Ana Terradillos la encargada de sustituirla. "Está Terradillos, así que no hay problema", declaró Ana Rosa antes de abandonar su programa, confiando así en la labor de una de sus colaboradoras más asiduas y a la que le precede una larga trayectoria profesional.

Esta no es la primera vez que la alergia estacional de Ana Rosa alarma a los espectadores del programa en medio de la pandemia. Días después de que se decretara en España el estado de alarma, la periodista también tuvo que dar explicaciones por sus ataques de tos en directo: "Es solo alergia", `puntualizó entonces. Ana Rosa presentadora asegura que conoce bien sus síntomas después de muchos años padeciendo alergias, por lo que descarta tener signos del Covid-19: "Sé que tengo alergia, pero los demás no lo saben y tengo que ir explicándolo continuamente", afirmó.