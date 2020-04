Primer aviso a Rocío Flores de que ha llegado el momento: "Si no quiere hacerlo, que lo deje y se largue"

La nueva guerra de Rocío Flores y José Antonio Avilés en Supervivientes ha dejado sin palabras a Antonio David. El padre de Rocío explicó este miércoles que no entendía el cambio de actitud de José Antonio.

"Haber presumido durante dos meses de amistad con Rocío y ahora que se ve en la cuerda floja tire... ya tengo clarísimo cómo es. Rocío a la hora de hablar de su madre siempre ha pretendido ser conciliadora, tender puentes. Ha habido momentos en los que ella ha llamado por teléfono a su madre, que le ataque con eso me parece...", aseguró en el plató de Sálvame.

Una enemistad en la que Avilés está tirando a matar con el tema de Rocío Carrasco. Situación que para María Patiño se podía haber solucionado hace mucho tiempo: "Sigo sin entender a Rocío Carrasco, esta niña no tiene que lavarse la imagen, teniendo toda la documentación y siendo consciente de lo que pasó mi opinión es que esta niña salió manchada en un momento puntual, pero la vida es un recorrido. Rocío tiene un control de no haber nunca traspasado aquello que no quiere contar, y eso es de un mérito". Y es que la filtración de lo que pasó en el domicilio de Rocío Carrasco entre ella y su hija cuando era solo una menor, publicada nada más comenzar el reality, no tenía que haberse producido, según Antonio David.

Un silencio, el de Rocío Flores, que en opinión de Jorge Javier Vázquez tiene que romper si quiere dedicarse al mundo de la televisión: "Primero, si quiere seguir trabajando en televisión, la entrevista tiene que darla. Si no quiere dedicarse a esto, que lo deje y se largue".

Tanta tensión podía haber provocado una indisposición, y el miércoles tuvo que parar y descansar tras una tarea física con Barranco. La pareja de concursantes del reality estaba cortando un tronco con un machete cuando Rocío cayó al suelo. Después, indispuesta y mareada por la falta de alimento, tuvo que parar. "Tengo ganas de llorar, te lo juro", confesó a su compañero.

En el lado positivo, Rocío y Ana María Aldón, mujer de Ortega Cano, se han congraciado de nuevo tras muchas semanas haciendo cada una su propio concurso. Una estrategia que ha llevado a especular con una más que posible ruptura familiar que, afortunadamente, parece haberse frenado. El mal clima provocado por Avilés unió a dos mujeres que empezaron el concurso distanciadas pese a sus lazos familiares.