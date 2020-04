Marta López y Alfonso Merlos se encuentran cara a cara en directo

El lunes por la tarde se produjo en Sálvame en vivo y en directo uno de los encuentros más esperados del momento, el de Marta López y Alfonso Merlos después del escándalo por la supuesta infidelidad con Alexia Rivas. La colaboradora de televisión ha asegurado por activa y por pasiva que su novio nunca llegó a romper con ella y que aún le debe una explicación, por eso Jorge Javier Vázquez cogió de la mano a Marta y se fueron en directo al encuentro de Alfonso Merlos, que estaba en un plató cercano participando en Todo es mentira (Cuatro).

Marta se resistió en un principio pero finalmente se acercó con Jorge Javier y esperaron a que terminara el programa de Risto Mejide. "Hay una persona que te quiere preguntar algo, que es Marta", dijo el presentador de Sálvame a Merlos, que todavía estaba sentado en su silla. "No voy a participar en esto", contestó el periodista sin mirar a su ya exnovia. "¿Cuándo me has pedido disculpas ha sido porque yo he podido imaginarme que me has ofendido o porque realmente me has ofendido porque me estabas engañando?", le preguntó Marta a Alfonso.

Merlos se limitó a decir que no iba a contestar a sus preguntas. "Ya he dicho lo que quería decir, ya he planteado todo". "No has dicho todo lo que tenías que decir, me has pedido disculpas pero no por qué me las has pedido", espetó Marta. "Tampoco voy a ir yo detrás de él. Ahora me siento más ridícula. Yo no quería venir aquí a ver a este señor... ".

Jorge Javier siguió al periodista, que prefirió huir del plató ante la encerrona mientras le seguía sometiendo a preguntas: "¿Tú la quieres? ¿Qué culpa tiene en todo esto Pablo Iglesias? ¿Es verdad que ha sido todo una trama del Gobierno bolivariano? ¿Eres feliz ahora? ¿Qué tal está Alexia?". A Merlos no le quedó otra que aguantar el tipo hasta la salida.