El foco de Supervivientes se desplaza hacia Hugo Sierra. El ex de Gran Hermano y Adara ha puesto punto y final a su romance con la argentina Ivana Icardi (dando de paso fuerza a ese rumor que apuntaba a su regreso con Adara después del reality) mientras Elena Molinero, la madre de Adara, cree que su hija sigue todavía con Gianmarco pese a su sonada ruptura.

Algo que demuestra que los concursantes de Supervivientes se encuentran viviendo una realidad totalmente paralela a la que realmente se está viviendo en España, y no solo por el coronavirus. El domingo en Conexión Honduras sirvió para comprobar cómo Elena Molinero cree que su hija Adara continúa con su relación con Gianmarco, pese a que hace ya semanas que no conviven.

Elena Molinero pasa a la acción | Telecinco

Si hubiera sabido realmente que ya no están juntos y que el italiano ha abandonado a su hija de muy malas maneras para regresar a su país de origen, seguramente el testimonio de Elena hubiese sido otro.

Elena Molinero pasa al ataque

Lo que no ha impedido que, mientras tanto, saque ante Yiya los trapos sucios de Hugo. "Yo fui cuando pude, lo que mi economía me lo permitió", dijo sobre las escasas facilidades que le dieron para ir a ver al hijo de Hugo y Adara, su hija, a Mallorca. "Para mí, ir a Palma de Mallorca es un exceso. Aun así, fui a ver a mi nieto", contó sobre su conducta en España.

A ello se añaden dos bomba que no dicen mucho de Hugo. Según Elena, ni siquiera se pasaba a buscarla al aeropuerto y tenía que hacer tiempo a que Hugo se levantase de la cama porque "el señor no se quería levantar para abrir la puerta". Lo peor, sin embargo, lo que contó sobre lo que le hizo a su hija Adara, que cuando salió de la casa de GH VIP "tuvo que estar tres días sin ver a su hijo porque a este señor no le dio la gana traerlo".

¿Adiós a Ivana Icardi?

A la desgracia de Hugo se añade un nuevo factor: la relación con Ivana Icardi, que comenzó en el propio reality pero con bastante pasión, ha saltado por los aires. La pareja lleva unas semanas afrontando una crisis y cada vez están más distantes. Así lo demuestra el alegato de Hugo después de que la que era su novia le ganase en un reto.

"No estoy en un momento bueno, he llegado aquí gracias a mi gran legión y en manos de ellos dejo mi histori. Me siento muy, muy solo aquí, y mi familia me va a querer aquí y fuera", defendió el uruguayo, mientras Ivana no daba crédito.

Adara contra Adriana | Telecinco

"Como dijo el Pirata Morgan, en este concurso estamos solos, hay que apretar los dientes todo el concurso y cada uno tiene que cuidarse sus espaldas", continuó Hugo, dejando muy claro su situación con Ivana: "La relación es fría, muy fría. Dio un vuelco de 360 grados y tengo una intuición muy fea del tema. La única forma de sobrellevar una relación es apoyándonos, siendo cómplices y no dejándolo a los pies de los caballos", sentenció.

Adara, contra la madre de Hugo

Que las cosas no están bien lo demuestra otro episodio protagonizado en Conexión Honduras por Adriana, la madre de Hugo. Cuando Jordi González preguntó a Adara si quería saludar a la abuela de su hijo, ella se negó en redondo. "Se dedica a criticar a mi madre y machacarla en redes sociales", dijo para explicarse.

La madre de Hugo no daba crédito ante la conducta de su exnuera, desconocedora de lo que opinaba la joven que ahora arremetía contra ella. "Eres muy mala persona y se te está viendo", dijo la ganadora de GH VIP cuando Adriana le recriminó algunos de sus movimientos en redes sociales. Al final, la madre de Hugo se quitó los auriculares y dio por finalizada la conexión de manera abrupta.