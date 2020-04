Arrebato de Jorge Javier contra Antonio Montero: "El discurso de Vox aquí, no"

Hace varias semanas, Jorge Javier Vázquez prometió no volver a meterse en polémicas que tengan que ver con política, pero este lunes no pudo reprimir las ganas de censurar ideologías y discursos con los que no está de acuerdo. Los colaboradores se hacían eco de la noticia que publican varios medios de comunicación sobre un supuesto malestar del Colegio de Abogados de Madrid con Alfonso Merlos, director de comunicación de la entidad. Tanto el periodista como su exnovia Marta López y su ahora pareja Alexia se han saltado el confinamiento impuesto por el estado de alarma moviéndose entre sus domicilios, algo que él mismo ha criticado de algunos líderes políticos.

En este contexto, Antonio Montero quiso echar un cable a Merlos recordando que políticos como Pablo Iglesias se han saltado la cuarentena en repetidas ocasiones. Fue entonces cuando el presentador entró en cólera y decidió acorralar a Montero: "El discurso de Vox aquí, no. Podéis debatir lo que os salga de la peineta, pero los discursos y las mierdas, no", espetó a pesar de que nadie había nombrado a la formación política.

"No me toques las narices con los putos discursos de Vox. No voy a pasar por ahí. Basta ya (...) Se le está diciendo algo a un señor que se lo exige a los demás. ¡Que estaba hablando del estado de alarma y salía una tía en bolas!", recordó. "Lo que se critica aquí es la doble moral", añadió Miguel Frigenti. "Estoy hasta las narices de que se diga 'este lo ha hecho mal' y salgáis con 'y este más'. ¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Le ha puesto él a la tía?", dijo sobre Alexia Rivas, la mujer que salió semidesnuda en la videoconferencia de Merlos y por la que comenzó el escándalo.

Antonio Montero pidió la palabra para explicarse pero Jorge Javier se negó: "No te voy a dejar hablar para decir tonterías. Es que no me gusta. Este programa es de rojos y maricones. Rojos y maricones es lo que hay aquí. Ya está, declaración de principios. Quien no lo quiera ver, que no lo vea". Montero intentó calmar los ánimos: "No digas eso Jorge, este programa lo ve todo el mundo".