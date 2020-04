Hugo Sierra se queda en shock tras enterarse de un posible embarazo de Ivana

La historia de amor que nació desde el principio de Supervivientes entre Hugo Sierra e Ivana Icardi prometía durar en el tiempo, al menos durante el transcurso del reality, pero su amor se rompió por una simple discusión. La argentina tiene el corazón roto pero tiene además una gran preocupación: no le ha bajado la regla en el último mes. La noticia pilló completamente desprevenido a Hugo, que se enteró la misma semana que decidió romper con ella.

"Hay algo que me preocupa, es relacionado con mi regla. No me ha venido este mes", explico Ivana muy inquieta a la organización del programa. La joven lleva varios días dándole vueltas a la cabeza y lo comentó con sus compañeras, que intentaron tranquilizarla ya que los cambios en los hábitos de alimentación pueden haber afectado a su ciclo menstrual y no tiene por qué tratarse de un embarazo. "A Gloria Camila estuvo sin bajarle tres meses", apuntó Rocío Flores.

En un momento a solas en la Palapa y en pleno directo, Hugo vio el vídeo en el que Ivana comentaba su preocupación a los responsables del programa y se quedó sin palabras. "Yo no sé lo que se le está pasando en estos momentos a Hugo por la cabeza", dijo Jorge Javier Vázquez para romper el largo silencio. El uruguayo arrancó tímidamente: "Yo sabía que la última vez no le había venido, no sabía que era tanto tiempo", aseguró.

"Este mes no me vino, Jorge", explicó ella cuando han pasado unas semanas de sus relaciones sexuales en la isla. "Ella me tranquilizó el sábado que se lo pregunté", intervino Hugo aún descompuesto. "Pero no me vino y ya se pasó el mes", insistió Ivana. Él le pasó el brazo por la espalda para tratar de consolarla y como muestra de cariño.

Minutos más tarde, Ivana salió de la Palapa para encontrarse con el doctor del programa y someterse a un test de embarazo. Al volver mantuvo en vilo a sus compañeros y a la audiencia. "Estaba preocupada porque tengo 24 años y soy una niñata. He ido fuera con el doc para hacerme una prueba..", dijo lentamente. Ante la insistencia de sus compañeras, confirmó que no está embarazada, sino que la mala alimentación le está pasando factura. La reacción de Hugo fue discreta pero sí se pudo ver cómo respiró hondo... y aliviado.