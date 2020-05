Susana Díaz se mete en la polémica de Pablo Motos y Roberto Leal por el acento andaluz

Antena 3 se encuentra en plena promoción del nuevo Pasapalabra presentado por Roberto Leal. En su entrevista en El Hormiguero, Pablo Motos se interesó por la preparación del sevillano para su nuevo reto televisivo, ya que leer las definiciones de la prueba de "El rosco" requiere cierta agilidad. "Yo hablo muy deprisa, pero lo que hay que hacer es hablar deprisa y que se te entienda", dijo Leal, lo que llevó a Motos a preguntarle por su acento andaluz: "¿Lo vas a dejar o suavizar?".

El nuevo presentador de Pasapalabra puntualizó que "no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o la dicción", aunque reconoció que "me encanta que surja ese debate". "Trataré de articular más para que me entiendan, pero me entienden perfectamente porque llevo 20 años trabajando en televisión. A partir de ahí a disfrutar, pero creo que la clave es ser tú mismo, porque si Antena 3 te llama es para que no seas un muñeco", concluyó. La respuesta fue muy aplaudida por la educación que Roberto Leal mostró para no generar polémica sobre el acento andaluz, pero en las redes sociales se generó cierto revuelo que le valió a Motos numerosas críticas.

Que el presentador de El Hormiguero dejara caer que quizás Leal debía cambiar su acento andaluz para que se le entienda bien indignó a muchos, entre ellos a Susana Díaz. La líder de los socialistas andaluces lanzó un duro mensaje en Twitter dirigido a Pablo Motos: "Un día se ataca a actores y actrices. Otro día, a una ministra. Y ahora, a un periodista. Basta ya de atacar nuestro acento andaluz. El de Lorca, Machado, Bécquer o Zambrano. El de casi el 20% de los españoles". La expresidenta de la Junta de Andalucía cerró su mensaje con una cita de Manuel Machado: "El más rico y sabroso castellano del mundo se habla en Andalucía".