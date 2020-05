"Todo lo que digo es a mal, nada le gusta. No sé qué le he hecho; yo sigo siendo la misma persona". Son palabras de una triste Ivana Icardi en la palapa, consciente de que "todo lo que hago a Hugo le molesta". La argentina no acaba de encajar la actitud extremadamente conflictiva de quien hasta hace poco era su amor. El cambio que ha dado Hugo Sierra es, a estas alturas, evidente para todos.

Cuando él tomó la palabra dijo no querer entrar en el juego de Ivana pero no concretó cuál era ese juego ni sus motivos para dejarla. Lo único cierto es que Ivana cuenta con la simpatía de todos los compañeros de juego y Hugo, evidentemente hostil, no. Ella, triste, se siente -según sus propias palabras- una "puta arrastrada".

"Un mes me amabas y era la mujer más buena del mundo", lamentó entra lágrimas en la palapa, sin comprender todavía por qué Hugo abandonó una relación demasiado bonita para ser verdad. Ella se enamoró y aún sigue enamorada -así lo confesó- y ahora tiene que aceptar el rechazo de Hugo… y también su hostilidad. "Estoy mal pero voy a poner una sonrisa porque la oportunidad de ir a Supervivientes no viene todos los días".

El de Hugo e Ivana ha acabado siendo el gran culebrón de esta edición de Supervivientes. El padre del hijo de Adara Molinero -cuya madre está presente en la isla- dejó a la de Gran Hermano VIP y se sentía libre y preparado para un nuevo romance. Pero algo se le cruzó. ¿Quién ha manipulado a quién para sobrevivir en la isla?

La sombra de la estrategia ha planeado todo el rato sobre el ex de Adara. "Hugo, tú acabas de decir a Ivana cómo se nota que está llegando la final", dijo Jorge Javier, seguro de dar donde más duele para sonsacar al superviviente. La sombra de la diferencia de edad entre ambos (Ivana tiene 24 y Hugo 45) o un posible embarazo planearon también como posibles causas del cortocircuito de la pareja.

La pregunta de Elena

Pero fue Elena Molinero quien dio, muy certera, en el blanco, formulando una pregunta a Jorge Javier: "¿Está Adara con Gianmarco?". El presentador no podía contestar pero nosotros sabemos que ya no. Las palabras de Alejandra Rubio apuntando a un posible complot de Adara y Hugo para fingir su ruptura y luego volver juntos resonó en la memoria de algunos tuiteros (sus palabras fueron ampliamente reprendidas con amenazas de demanda).

"Ella lo que quiere es que la filmen las cámaras", dijo enfurecido, apuntando a que es ella quien está aprovechándose de la ruptura para poner a todos en su contra. La argentina -dijo- le está dejando como "una mierda" porque no acepta la ruptura y que jamás volverá con ella.