El actor Maxi Iglesias está de estreno, al ser uno de los protagonistas de la exitosa serie Valeria, disponible en Netflix. De eso y de más cosas habló en La Resistencia, el programa de David Broncano, donde recordó su fugaz paso como colaborador de El Hormiguero.

Una sección prematuramente truncada que no acabó del todo bien para Maxi Iglesias. "Fui colaborador de El Hormiguero y no acabamos del todo bien", dijo sobre el programa de Pablo Motos.

La sección —así lo explicó el actor— consistía en que la gente enviara un guión que luego se juntaría para hacer un corto.

No obstante, otros compromisos profesionales del actor le impidieron desarrollar su labor como hubiera querido. "Me pilló con un proyecto fuera y solo fui cuatro días. Se truncó el pacto con ellos. Pablo no sé si se enfadó, pero con Jorge tengo una conversación pendiente", dijo en referencia a Motos y Jorge Salvador, el otro responsable del exitoso programa de Atresmedia.

Quizá para compensar o para tomárselo todo con buen humor, Broncano invitó a Maxi Iglesias a ser colaborador en futuras ediciones. El actor, que también tiene pendiente de estreno otra serie para Amazon, no lo dudó ni un momento.