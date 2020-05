Yiya declara la guerra a María Patiño: "Hay personajes ocultos bajo el manto del periodismo"

Las mentiras y tretas de José Antonio Avilés se han convertido en el tema más comentado en los programas de Telecinco. Todos se han quedado muy sorprendidos con la vida paralela del falso periodista y concursante de Supervivientes, pero el escarnio por parte de colaboradores como María Patiño ha sido especialmente duro. En este sentido, Yiya quiso echar una mano a Avilés o, como dijo ella en el último programa, "abogar indirectamente por Avilés en favor de la justicia".

Yiya recordó que desde el programa Socialité, presentado por Patiño, se dijo que los vecinos donde tiene su local de shishas están muy molestos por el ruido que genera y las peleas "continuas", algo que según ella, es falso. "Avilés goza de ese desprestigio que le hace ser un bufoncillo pero, ¿hay personajes que están ocultos bajo el manto del periodismo? Los hay", aseguró. "En el momento en el que tú no argumentas con una base sólida tu teoría, entonces no estás haciendo periodismo".

"Tú como periodista (y voy por María Patiño), ¿por qué sin un argumento sólido vas en contra de mí y de mi negocio si no contrastas tus fuentes? Si le das credibilidad a cuatro o cinco que pasan por una calle, les enfocas los pies y les dejas decir lo que les dé la gana, como fue el caso de mi negocio, ¿por qué tienes tú el derecho (que no predicas con el ejemplo) a lapidar a un personaje como José Antonio?", dijo Yiya muy molesta con la periodista. "Todo empieza por uno mismo. Él está haciendo lo mismo que tú y, sin embargo, estás presentando un programa".

Jordi González quiso saber si Yiya le ha dicho todo a María Patiño a la cara. "No he tenido la ocasión, llevo en España cuatro días", se excusó. Una guerra que no ha hecho más que comenzar.