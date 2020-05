La mentira de Lydia y el gran bluf de 'Sálvame' con el polígrafo sobre Ylenia Carrisi

El polígrafo secreto de Lydia Lozano sobre Ylenia Carrisi fue la gran sorpresa que anunció Sálvame en su guerra por la audiencia contra Antena 3. Pero "la madre de todas las bombas" ha resultado ser un bluf, ya que aunque el programa lo vendió como "el secreto mejor guardado de Telecino", se habló del tema durante la emisión de programa el 23 de noviembre de 2015. Entonces la colaboradora ya se opuso a que se emitiera.

"Se blindaron las puertas, se firmó que no se podía hablar. ¡Eso fue lo que firmé!", gritó indignada Lydia el pasado lunes. "Me voy a mi casa y no vuelvo si esto sale a la luz (...) Nunca me dieron los resultados de aquel polígrafo. No se hizo para emitirse, se hizo a puerta cerrada entre la cadena y yo". Pero la versión de hace cinco años fue bastante distinta: "Si a mí una amiga mía me dice 'Lydia, no me hables de este tema', yo te puedo asegurar que no te pregunto por el tema. Pero si hay que sacarlo... Yo desde luego no lo autorizo. Que ellos (los directivos) se quieren saltar las normas de un pacto que hicimos, que yo no firmé nada porque di valor a su palabra... Si aquí todo vale, pues ya está".

Se trata de una grabación de seis horas que no tenían intención de emitir en la que se le formularon todo tipo de preguntas para saber si la colaboradora creía en su información o si estaba engañando. Allí se reunió un equipo de 20 personas que "firmó un contrato de confidencialidad" antes de empezar a grabar, pero según dijo Lydia en 2015, ese acuerdo en papel no existe. Un tema que resulta muy jugoso para la cadena y que ha rescatado en su intento por arrebatar audiencia a Pasapalabra, pero que no tiene intención de emitir.