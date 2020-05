Jordi González dice adiós a 'Supervivientes', ¿para siempre?

Jordi González se despidió el domingo de Supervivientes: Conexión Honduras en el que puede que sea su adiós definitivo a los debates semanales de los realities de Telecinco. El presentador anunció el final del debate de esta edición y dejó en el aire su continuidad con un enigmático mensaje de agradecimiento.

"Yo creo que la gratitud si no se expresa no vale nada. Quiero dar las gracias de corazón a Paolo, a Manolo, a Jaime, a Paco, a Alfredo, Angelo y a Cristina por la confianza que han depositado en mí", aseguró Jordi haciendo referencia a Paolo Vasile y otros directivos de la cadena y la productora. Ya se sabe que el catalán no formará parte de La casa fuerte, el nuevo reality que prepara Telecinco para este verano, donde será sustituido por Sonsoles Ónega.

También aprovechó para despedirse de Lara Álvarez y todo el equipo que ha hecho posible el programa. "Déjame que dé las gracias al equipo de Bulldog TV en Honduras y en España, al equipo de Telecinco aquí y a ti, porque es fantástico trabajar contigo y haces un trabajo sensacional día a día en primera línea", dijo Jordi a su compañera. "Gracias por tu fuerza, tu simpatía, tu energía, por tu sensibilidad... todo el mundo debería trabajar contigo, Lara. Todo el mundo, el presidente del Gobierno también. Y Fernando Simón", añadió.

Aunque el presentador quiso dejar claro que todavía tiene que celebrarse la recta final en España, se desconoce cuál será su papel durante las últimas semanas del reality. "Ha llegado el final de este capítulo 14º de Conexión Honduras. Yo os digo muchas gracias y nos vemos... más pronto que tarde", dijo para despedirse.

La despedida, como es habitual en Jordi González, fue bastante fría. El presentador ha sido muy cuestionado por los espectadores en las últimas ediciones, donde no se le veía a gusto con el formato ni con los colaboradores. Caras largas, malas contestaciones y actitud indiferente eran ya constantes en Jordi, que no disimulaba su hartazgo. Su posible despedida de la telerrealidad parece que no le afectará a él ni a gran parte del público.

#ConexionHonduras14 se despide hoy de Telecinco. Jordi González comenta que hoy es el último "debate" de la edición de #SV2020 mientras pone aplausos con su móvil. Está encantado de que se acabe el programa. — M 📺 (@casasola_89) May 24, 2020