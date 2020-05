Inesperado regreso de Saray a 'Masterchef' tras su polémica expulsión

Las cocinas de Masterchef vivieron hace tres semanas uno de sus momentos más tensos de su historia. El jurado del programa compuesto por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nájera decidieron expulsar fulminantemente a Saray tras presentar un plato de perdiz sin cocinar ni desplumar en la prueba de eliminación: "Te pido por favor que te quites ese delantal. Cruza esa puerta y adiós", dijo Jordi invitando a la polémica concursante a abandonar el plató.

Con los días, Saray comenzó a criticar su paso por el concurso asegurando que no hizo el casting y que fue el propio programa el que se puso en contacto con ella para que se presentase al mismo. Además, habló sobre la actitud de los miembros de jurado a los que acusó de "hienas" y de haber "ido a por ella" por gitana y transexual.

Precisamente por la actitud de Saray tras su paso por el concurso, sorprendió verla participando este lunes en la repesca. Aunque el programa está grabado meses antes de sus polémicas declaraciones, llamó la atención el supuesto arrepentimiento que mostró tras su precipitada salida: "Me siento supermal. Me ha dado mucha alegría ver a mis compañeros", dijo con lagrimas en los ojos.

La educadora hizo autocrítica sobre la expulsión y pidió perdón por su comportamiento: "La forma en la que me fui... ¡Me arrepiento tanto de haber sido tan tonta! Me dio una embolia mental". "Espero que hoy pase lo que pase con el resultado nos demuestres respeto por la cocina y pasión por lo que estás haciendo", replicó Jordi Cruz. "Me fui de una forma que no me gustó porque yo no soy una persona de tirar la toalla para nada y ahora me gustaría que me dieran una oportunidad para poder demostrar que sí que soy una guerrera", reconoció la concursante.

Unas declaraciones que chocan frontalmente con lo que meses después ha intentado vender "Tenía la autoestima por el suelo, el ánimo fatal, la moral comía. Los compañeros que, en cuanto pueden, te pisan el cuello. Cuando una persona brilla por ser como yo soy, hay a quien le escuece. Pues yo, para que veas, que siendo la peor cocinera, me tenían envidia (…) Tengo la sensación de que a los jueces les caía mal desde el principio, que no me querían allí. Es cierto que he cometido fallos, pero se me juzgaba demasiado duro. Las cosas, dichas con tacto y una sonrisa, son mejor. Jordi es como el Risto de MasterChef, con Samantha tampoco tenía mucho trato porque es un poco estirada, y Pepe, que parece el más simpático en la tele, siempre estaba serio, muy seco", llegó a decir en declaraciones a la revista Qué me dices.