La misteriosa muerte de Brittany Murphy vuelve a ser noticia en Estados Unidos

La muerte de Brittany Murphy sigue conmocionando a Hollywood once años después. La promesa del cine americano perdió la vida el 20 de diciembre de 2009 en su casa. Su madre, Sharon Murphy, que vivía con ella y con el marido de Britanny, fue la que encontró el cuerpo sin vida de la actriz tendido en el baño.

Cuando las autoridades sanitarias llegaron al domicilio de Brittany trataron, sin suerte, de reanimar a la intérprete. Una muerte que se certificó horas más tarde en el hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles.

Desde ese momento la leyendo de Brittany comenzó y se acrecentó más cuando solo cinco meses después su marido, Simon Monjack, falleció por causas similares. Las autopsias de ambos cuerpos revelaron que la actriz y su pareja murieron por una fatal combinación de neumonía, anemía y una sobredosis de fármacos. Aunque para la Policía de Los Ángeles las dos muertes fueron calificadas como naturales, muchos son los que se preguntan si una tercera persona no estuvo implicada en estos fatales desenlaces.

Once años después de estas muertes el documental que se ha estrenado esta semana en Estados Unidos, Brittany Murphy: An ID Mystery, bucea entre las incógnitas de estos decesos. El padre de Brittany, Angelo Bertolotti, siempre mantuvo que la madre de su hija y su exmujer había estado implicada en estas dos muertes, algo ella negó categóricamente a pesar de interponerse para que la oficina de la policía de Los Ángeles no realizase una nueva autopsia al cuerpo de su hija.

Un sinfín de incógnitas por resolver que el nuevo documental sobre la muerte de Brittany trata de dar luz.