El 'triunfito' Cepeda se enzarza con Vox: "Si quieres ofender a un progre, dile una verdad"

Luis Cepeda, conocido por su participación en Operación Triunfo y su breve relación con su compañera Aitana Ocaña, se vio envuelto en una polémica con la cuenta oficial de Twitter de Vox después de llamar a Santiago Abascal "pedazo de ignorante". El triunfito citó un tuit del líder de Vox en el que criticaba el "efecto llamada" que, según él, provocará la aprobación del Ingreso Mínimo Vital para la inmigración ilegal. "Fomentando la invasión: todas las personas que lleguen en patera tendrán derecho a cobrar la renta. Mientras los españoles (y los inmigrantes legales), sin respiradores y sin cobrar los ERTE... en la cola del hambre y la muerte. ¡Gobierno criminal!".

El tuit llamó la atención de Cepeda y lo rebatió con insultos. "La renta mínima vital la pueden cobrar todas las personas que lleven un año residiendo en España. Deja de puto engañar al pueblo español con tu racismo encubierto. La gente que viene en patera no quiere invadir, pedazo de ignorante, quiere vivir", escribió.

Fue entonces cuando la cuenta oficial de la formación salió al paso con un contundente mensaje: "Solo los pijoprogres como tú piensan que los españoles podemos pagar una renta mínima a todos los africanos que vienen a España. La gente que viene en patera son víctimas de vuestras mentiras y de vuestro falaz discurso multicultural".

Arropado por sus fans, el cantante continuó con los ataques y añadió orgulloso la palabra pijoprogre a su biografía de Twitter. "La inmigración genera más ingreso que gasto público, panda de xenófobos. Aparte de que su paguita la están pagando ellos, el Gobierno no la dará a personas en situación ilegal. Vuestro pensamiento fascista me da un miedo que me transporta casi a 1944. Iros a cagar", dijo. "Si quieres ofender a un progre, dile una verdad. No falla nunca", sentenció la cuenta de Vox para finalizar la discusión.