Rapapolvo de Jorge Javier a Hugo tras hacer un inesperado anuncio en la final de 'Supervivientes'

Supervivientes 2020 celebró este jueves la gran final de la edición más insólita de su historia. La crisis del coronavirus obligó a la organización del reality a cambiar sus planes e improvisar una final en la que los concursantes no pudieron pisar el plató de Telecinco debido a que aún se encuentran pasando la cuarentena obligatoria para los españoles que llegan a nuestro país del extranjero. Sin su familia y amigos cerca, pero con los nervios a flor de piel, los cuatro finalistas del concurso, Jorge Pérez, Hugo Sierra, Ana María Aldón y Rocío Flores se enfrentaron a la decisión final del público.

Antes de conocer el nombre del flamante ganador de la edición, tuvo que resolverse la nominación de la semana anterior. Un duelo que enfrentaba a Hugo y Jorge, dos de los concursantes más queridos por los espectadores. Dos pesos pesados del reality que durante estos tres meses han logrado salvarse de las múltiples nominaciones a las que han sido expuestos.

Contra todo pronóstico, y a pesar del fuerte apoyo de ‘la legión’ (el nombre con el que se identifican los fans de Hugo Sierra), la ex pareja de Adara Molinero se convirtió en el último expulsado de la edición teniendo que conformarse con un cuarto puesto. Jorge Pérez se convertía así en el tercer finalista junto a Ana María y Rocío.

Hugo siempre se ha definido como un hombre competitivo y con "muy mal perder", algo que ya ha demostrado en varias ocasiones durante el concurso. Como era de esperar, el concursante no aceptó de buen grado su expulsión y criticó la decisión del público: "Esto es algo que pasa por tener la boca grande. Mi forma de ser, muy visceral, muy polémico, hay gente que no lo entiende. Yo voy a seguir siendo así y voy a enseñar a hijo a que siempre vaya de frente, aunque no lo entiendan", dijo con semblante serio.

Aseguró que este concurso ha agotado su paciencia y que ha llegado el momento de "dedicarse a otras cosas", anunciando así su retirada de la televisión. Jorge Javier Vázquez no entendió sus palabras y criticó sus palabras: "En la vida también hay que saber perder. Llegar a un número cuatro en una edición tan extrema como esta es para senitrse orgulloso(…) Ahora tienes la pataleta de 'no voy a participar en un reality'".

El presentador continuó con su rapapolvo, confesando que no entiende su forma de ser: "Una cosa que tampoco entiendo de ti es que si algo nos tiene que enseñar la vida es lo contrario a esa frase de 'yo soy así' que dices. Pero con eso quieres decir que no vas a cambiar y ese es el inicio para no aprender nada".

A pesar de sus críticas, reconoció que Hugo "le ha encantado" como concursante: "Me gustaste en el otro concurso (Gran Hermano) y me has encantado en este. Pero te voy a decir una cosa ahora que estás fuera. Eres un coñazo, pero eres mi coñazo. Tengo muchas ganas de saludarte en persona", concluyó.