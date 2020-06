Pillada a Belén Esteban durante una conversación con su marido cuando creía que no la grababan

Tras un estricto confinamiento de más de tres meses, Belén Esteban y Miguel Marcos vuelven a vivir juntos. La pareja decidió separarse durante unas semanas debido a la pandemia de coronavirus y pare evitar posibles riesgos de contagio ya que él trabaja en el sector sanitario como conductor de ambulancias y ella es población de riesgo por su diabetes. Aunque está recuperando poco a poco la normalidad en su vida, por el momento no ha vuelto a trabajar en plató, aunque continúa al pie del cañón desde su hogar, donde realiza conexiones en directo diariamente.

Este viernes fue una de las protagonistas de La última cena donde fue pillada en directo hablando con su marido por teléfono y criticando la cena que le habían preparado sus compañeras María Patiño y Chelo García Cortés. La cara de Belén con el primer plato presagiaba que no iba a ser de su gusto: "¿Esta es mi cena? ¿Pero esto queréis que me lo coma?", dijo al ver la comida. Impresión que no mejoró tras probar la cena: "No puedo fingir. La esencias es buena, pero la pasta está dura, dura, dura… Ha estado poco cocinando".

Minutos después, el programa volvió a conectar con Belén en un momento en el que ella estaba hablando por teléfono con su marido y creyó que no se estaba siendo grabada: "Cuando vengas para casa tráeme un montadito de calamares porque hoy no ceno. Estaba la pasta… Hoy la cena, como que no", le decía a Miguel.

Desde el plató se escucharon las risas de sus compañeros que avisaron a Belén de su error: "No te lo queríamos decir pero te han pinchado la llamada", avisó Jorge Javier. "¿Qué llamada?", dijo Belén intentando disimular. "He llamado a mi marido, ¿se ha oído lo que he dicho? Le he dicho que me traiga un montado de calamares porque no he cenado", explicó mientras el presentador y los colabores seguían bromeando con la situación.