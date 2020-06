Francine Gálvez: "Me fui del Telediario de TVE por la manipulación y llamaron a Rosa María Mateo"

Francine Gálvez ha recordado uno de los episodios más conocidos de su carrera, por mucho que los años transcurridos hayan posibilitado que caiga en cierto olvido. El formato Confianza Ciega, emitido por Antena 3 en los primeros pasos de los realities en España fue, en su momento, presentado por Francine.

Y con motivo de la reciente adquisición del mismo por Amazon Prime Video vivirá ahora una segunda vida, quizá posibilitada también por el enorme éxito de un programa reciente y muy similar, La isla de las tentaciones. El programa original de Zeppelin se grabó en verano de 2001 en Portugal y se emitió en Antena 3 entre los enero y abril de 2002 con notable éxito de audiencia. Y ahora está disponible íntegramente en Prime.

Nunca entendí porqur no le dieron otra oportunidad a #confianzaciega, lo mereció. Fue un equipo impresionantemente bueno del que aprendí muchísimo. Nunca es tarde para estar agradecido 👏🏾👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/MMUVHAN4et — francine galvez (@francinemadrid) January 23, 2020

Francine Gálvez recordó en un directo con Ricky García por Instagram sus tiempos presentando Confianza Ciega, pero también su anterior hito profesional: fue la primera mujer negra que presentó un informativo en España.

No obstante, reconoce que le tocó presentarlo en una época un tanto polémica. "Me tocó una etapa muy dura. Era demasiado joven, demasiado inocente y creía demasiado en el periodismo. Hasta que vi que en el 'Telediario' que presentaba no se podía hablar del caso de Juan Guerra. En TVE ni se mencionaba".

Muy dura con la línea del ejecutivo socialista de Felipe González, Francine decidió dejar por motivos éticos su trabajo. "Me parecía ilícito que se me utilizara como cara visible de un mensaje, que era hacer ver a la sociedad española que no pasaba nada. Tendría que comprobarlo, pero creo que soy la única persona que ha dejado el 'Telediario' por cuestiones de ética".

¿Y quién fue su sustituta? La actual administradora única del ente bajo el gobierno del también socialista Pedro Sánchez, la veterana Rosa María Mateo. "Dije que si me querían para hacerle la ola al Gobierno, que se buscaran a otra persona. Y eso hicieron. Volvieron a llamar a Rosa María Mateo".