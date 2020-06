Oriana Marzoli, a degüello contra Yola Berrocal y Leticia Sabater en el estreno de 'La casa fuerte'

Oriana Marzoli abandonó dos veces Supervivientes y una Gran Hermano VIP, por eso lo primero que hizo La casa fuerte en su estreno fue preguntar a los espectadores cuánto durará en el nuevo reality de Telecinco. La venezolana, famosa por su soberbia y malos modales, fue la primera en entrar y en tan solo una hora y media de gala protagonizó varios momentos incómodos.

El primero, con la llegada de una exuberante Yola Berrocal a la casa enfundada en un mono negro de lentejuelas que dejó a todos boquiabiertos menos a Oriana, porque a ella no le gusta que la eclipsen. "Llegas elegantísima, es precioso el mono que llevas. No quiero meter mierda, pero Yola ha sido verte al lado de Oriana y he pensado: 'Ahora Oriana parece que va de trapillo'", dijo Jorge Javier Vázquez para provocar a Oriana. "Ay, ¿Cómo se te ocurre? Perdona, compara pero no ofendas, este vestido me queda estupendo. Este cuerpo no lo tiene nadie", se quejó la extronista de Mujeres, hombres y viceversa. "Vosotros que tenéis sobrevalorada la juventud llega una señora como Yola y te deja pequeñita, pequeñita", insistió el presentador.

Al enterarse de que la cantante tiene 49 años, Oriana le dedicó un elogio a su compañera que no sentó muy bien a Jorge Javier: "Pues te mantienes muy bien". "Yola y yo tenemos 49 años, tú piensas que eso es un elogio, pero es una puta mierda de elogio, eso se lo dices a Tutankamón", le reprochó. "Me refiero a que hay gente que llega peor", se defendió. "¿Tú como te ves con 49 años?", preguntó Jorge. "Pues igual, me veo un poco como Emma García, me encanta", dijo ella.

Oriana también chocó con Leticia Sabater nada más verse, sobre todo después de que la cantante reconociera en su vídeo de presentación que no soporta a la experta en abandonar realities. Una vez más, el presentador se encargó de prender la mecha: "Me duele ver que a una persona que lleva trabajando tantos años como tú y que una recién llegada como Oriana no la saluda", dijo a Leticia.

"Al principio he dudado si era ella porque como lleva más de 10 minutos en el reality... Dije, ¡No puede ser!", respondió Sabater con sarcasmo. "Va a tener tiempo esta señora de meterse conmigo", replicó la venezolana. "Señorita, que no estoy casada", interrumpió la intérprete de La salchipapa. "Señora, que ya está mayor usted. Eres un poco cutre y ya vienes un poco premeditada hablando de mí en el vídeo de presentación. Cero autenticidad", dijo muy enfadada Oriana.