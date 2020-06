El reality La casa fuerte no lleva más que unos días de andadura y la tensión ya parece insoportable entre Fani Carbajo y Oriana Marzoli, que no dudó demasiado al recordar a la primera la infidelidad a su pareja Cristofer durante La isla de las tentaciones.

Todo comenzó con un juego en el que las dos mujeres debían colocar el nombre de otro compañero bajo la foto de un animal. La cosa, sin embargo, fue a más cuando la explosiva Oriana decidió escribir "Cristofer" debajo de un toro… La relación de Fani no se hizo esperar, llamando "sinvergüenza" a la instagramer.

Fani dedicó, totalmente fuera de sí, varios insultos a Oriana, con la que mantuvo una efímera amistad hasta que la venezolana empezó a hacer algunos comentarios chistosos sobre esa infidelidad. Algo que ha repetido en La casa fuerte, provocando la airada reacción de Fani, que la amenazó claramente: "Porque no estoy en la calle...¡Quieres dejar a mi novio en paz!", dijo, levantando la mano.

La otra no se achantó, acusando a Fani de no tener valores. "Los valores no los tienes tú que eres infiel, penosa". En incluso arremetió contra el aspecto físico de ella y Cristofer: Eres un 'monstruito' andante y por eso estás con otro feo. Por eso te acostaste con Rubén, porque no te ibas a ver con un pivón como él nunca".

Ambas se echaron en cara su falta de valores. Fani llamando "poligonera agresiva" a a Oriana y Oriana riéndose de la infidelidad de Fani.