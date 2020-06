Yola Berrocal detona 'La casa fuerte': se ducha sin ropa delante de todos

Yola Berrocal es una de las habitantes más veteranas de La casa fuerte. El nuevo reality de Telecinco ha sorprendido con las imágenes de la bailarina duchándose en el jardín de la casa… a la vista de todos sus compañeros y, por supuesto, las cámaras.

Y así, sin nada de ropa, Yola Berrocal mostró sus "vergüenzas" a toda España.

"Yo no tengo ningún problema en salir desnuda porque es algo natural y bueno, yo en mi casa estoy todo el día desnuda. No es lo mismo, pero es que tampoco me voy a duchar con bikini, es que creo que no pasa nada. Cuando te desnudas en plan normal, mejor, ¿no?"

Mientras tanto, la relación de Yola con Leticia Sabater, otra figura de los programas televisivos de décadas pasadas, atrae a los espectadores. Ambas entraron enemistadas pero parece que se han convertido en una pareja inseparable. Hasta el punto que han descubierto una relación familiar entre ellas.