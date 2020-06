Estalla el rencor mutuo de Juan Camus y Álex Casademunt: "Fantasma", "necesita dinero"...

No es ningún secreto que Juan Camus es la oveja negra del primer y más mítico Operación Triunfo. No por su carrera profesional sino, también, su mala relación con la práctica totalidad de compañeros, que incluso en los peores casos como Bisbal y Chenoa, han encontrado la manera de llevarse bien.

Los roces de Camus con el resto de sus compañeros han salido a relucir de nuevo con una entrevista de Álex Casademunt en Tevécat, donde el "triunfito" ha arremetido muy duramente contra su excompañero de talent-show, que -según sostuvo- solo tiene algo de relación con Rosa López y Chenoa.

"Con todos mis respetos, es un fantasma, y con todas las letras lo digo. Cuando habla parece que sea el Donald Trump londinense y a Javián no le enseñó ni la casa, ni su lugar de trabajo ni los coches que decía tener", dijo sobre una visita a Londres del cantante. Casademunt asegura que el propio Camus pagó un hotel a Javián para evitar que descubriera sus mentiras.

Casademunt guarda un evidente rencor a Juan Camus, que -según dijo en la entrevista- ha bloqueado en redes sociales y criticado públicamente a todo el mundo.

Pero Camus, naturalmente, no se ha callado y ha respondido en sus Stories de Instagram explicando cuál fue la situación con Javián y, en segundo lugar, atacando con mucha ironía y asegurando que Casademunt "necesita dinero".

"Me parece muy triste ver tu entrevista y que después de tantos años vengas ahora a insultarme públicamente sin venir a cuento. Es la segunda vez que lo haces públicamente y esta vez te respondo muy educadamente. Si necesitas dinero y no tienes suficiente con los royalties de 'Mi música es tu voz' que muy generosamente te cedimos Naím y yo y que todavía sigues cobrando, no te preocupes, que yo te lo mando, pero no tienes por qué insultar".

"P.D. A Javián le pagué un hotel porque me estaban reformando mi casa y venía con su mujer y quería que estuvieran cómodos y tuvieran su intimidad. Gracias a Dios me van muy bien las cosas y no me tengo que inventar nada porque, entre otras cosas, ser Licenciado en Empresariales me ha sido de una gran ayuda. Por cierto, tienes que escuchar mi último single: ‘Karma'".