Telecinco descubre los dos insultos que hacen brotar a Oriana

Dos parejas se enfrentaban al primer gran asalto de La casa fuerte: Maite Galdeano y su hijo Cristian Suescun y Oriana Marzoli e Iván González, dispuestos estos últimos a quitar a los primeros la habitación (y el dinero). Ese era el punto de partida de la segunda gala de La casa fuerte, si es que a alguien le importa realmente la dinámica del concurso al margen de las discusiones y los líos como el organizado hace pocas horas por Yola y la propia Oriana.

Por lo visto, Fani acostumbra a levantarse por la noche y tomarse la leche y el cacao. Maite y la inevitable Oriana se burlaban de ella en el comedor cuando la de La isla de las tentaciones lo oyó y entró. Y ambas recurrieron, por supuesto, a insultos físicos. Fani llamó celulítica a Oriana, Oriana caracaballo a Fani.

La mecha prendió cuando -así lo descubrió Leticia Sabater- Fani llamó prostituta a Oriana y que cobraba 2.000 euros. "Me has dicho que yo soy escort, que consigo bolsos de firma por salir con hombres", dijo -más bien gritó- Oriana. "Yo también trabajo por la noche", cortó Jorge Javier Vázquez, intentando sin éxito quitar hierro a un asunto que ya tuvo que tratar la madre de la susodicha. Por lo visto, la palabra no fue prostituta sino "escort", pero tanto daba. El daño estaba hecho.

La segunda discusión fue a colación de "algo" que supuestamente Iván dio a Oriana -dejémoslo en "porrazo"-, y que contó a Cristian Suescun en una "conversación de colegas". Este se chivó de una manera bastante miserable, a la joven le dio un nuevo brote y se organizó una nueva guerra mundial, esta vez contra el de MHYV.

Menos mal que el plató estaba Toñi Moreno, al fin y al cabo versada en transitas y viceversos, dio la clave para comprender la psicología de Oriana. "Yo conozco a Oriana un poquito, cuando se cabrea tanto con toda la razón es porque quiere a un señor que la quiera y la respete", dijo.

Pilar Yuste, la mánager más conocida de Telecinco, puso otra pizca de razón lamentando profundamente la clase de acusaciones en las que ha caído Oriana… provocando la ira de quien estaba sentada a su izquierda, la mismísima Cristina Marzoli, madre de Oriana. "Me parece una indecencia, una madre también está para corregir, dijo a Cristina Marzoli, igual de explosiva que su hija Oriana", zanjó la experta en realities.

Al final, Maite e hijo ganaron a Oriana e Iván, que tendrán que quedarse otra semana más en el exterior y aguantándose las ganas. ¿Las ganas de qué? Imaginen...