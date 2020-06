Yola Berrocal calla la boca a Oriana quitándose el bikini delante de ella

Puede que Yola Berrocal sea una de las "veteranas" de La casa fuerte, y no se va a dejar pisar por las nuevas incorporaciones.

La discusión, que derivó en un topless de Yola ante una ojiplática Oriana Marzoli, comenzó cuando ésta entró en la casa y "robó" un refresco de naranja de la casa del equipo contrario. Fani Carbajo, enemiga declarada de la instagramer, se chivó a la susodicha, que no dudó en interceptar a la tronista para pedirle explicaciones.

Oriana, que no destaca especialmente por saber callarse, estalló. "No, mi amor, tienen tres botellas que las acabo de sacar", dijo respondiendo a que solo les quedaba un refresco, rematando la frase con un feo "no me toquéis los cojones". El asunto, que comenzó con el robo, rápidamente subió de temperatura.

Oriana, fuera de sí, también fue contra Fani, con la que hace poco mantuvo una dura discusión por una broma sobre los cuernos a su novio Cristofer. "Me tienes miedo ¿Por qué no me lo dices a mí y tienes que mandar a Yola". "Eres una pesada, tienes que mandarme a la Berrocal a decirme si hay refresco o no porque te cagas".

Pero naturalmente también se revolvió contra Yola, "siempre metida donde no te llaman, en todos los embolados aunque no te enteras de nada. Quieres llamar la atención", denunció la venezolana. Incluso llegó a llamar a Yola "mánager" de Fani. Oriana se burló constantemente de la edad, inteligencia y el tamaño de los pechos de Yola. Pero le salió mal.

A la venezolana le perdió su siguiente frase, que intentaba ridiculizar a Yola Berrocal pidiéndole que se tapase, que se le iban a ver los pezones con la intensidad de la discusión. Aquí es donde Yola lo vio claro y se lanzo a la piscina. Lejos de amedrentarse, decidió quitarse el bikini ante Oriana y las cámaras de La casa fuerte: "Lo siento por los chicos que tienen novia", dijo ante una desarmada Oriana, incapaz de articular palabra.