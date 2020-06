De los muchos enfrentamientos que ha tenido en La casa fuerte, sin duda uno ha dolido especialmente a Fani Carbajo. Este domingo, durante el debate, Fani y Cristofer recibieron un emotivo vídeo del hijo de ella asegurando que había suspendido asignaturas.

"No por no haberme esforzado, sino porque el confinamiento no me ha sentado bien. Lo bueno es que paso de curso, y el curso que viene iré al instituto con muchas ganas", dijo el joven.

Más tarde, la presentadora Sonsoles Ónega, que se estrenó con La casa fuerte en programas de corazón, ironizó con los suspensos del pequeño, provocando el enfado de Fani y de una parte de la audiencia y cometiendo, quizá, su primer gran error presentando un reality de puro entretenimiento.

Ónega preguntó a Fani qué asignaturas creía que había suspendido su hijo, y ella contestó que "valores, educación física y plástica, porque son las asignaturas de las que no ha tenido clases durante el confinamiento".

Esto provocó una risilla burlona de la presentadora, que soltó un "¿valores? uy, vaya", cuestionando la educación que el niño podía haber recibido en casa de Fani. Ella, que no estaba en plató, no percibió el doble sentido hasta que se lo dijeron.

Parece ser que Sonsoles le da un "zasca" a Fani con las notas de su hijo... Pero hasta que punto se está violando el derecho a la intimidad de ese menor dando datos privados en un medio público? #LaCasaFuerte4 pic.twitter.com/JogLPtfx3T — 🕯️_Caperucita_Feroz_🕯️ (@_Kaperuzita_) June 21, 2020

Fani se lo guardó hasta un momento posterior, cuando recriminó a Sonsoles su burla. "No me ha gustado nada cómo te has referido a mi hijo cuando no tienes ni idea de la educación que le damos en casa". Ella dio marcha atrás y aseguró que no había mala intención y que jamás pretendió juzgar su educación. Incluso Cristofer se metió en la conversación para valorar que lo que había hecho Sonsoles Ónega estaba "muy feo".

Fani aceptó las disculpas de la presentadora, que además desveló que el niño no había suspendido Valores sino "ciencias sociales, matemáticas y música". "En ningún momento he querido ofenderte como madre ni a tu hijo, que es un menor. Yo también soy madre. Te pido disculpas", dijo la presentadora.