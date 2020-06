El fuerte desencuentro de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez en Sábado Deluxe en el que el presentador terminó abandonando el plató vivió su segundo capitulo este martes en lo que llamaron "cumbre por la paz". Un evento especial organizado por el programa para solucionar las desavenencias entre ellos. Haciendo gala de nuevo de su soberbia, Jorge Javier no pidió perdón a su compañera y aseguró no arrepentirse de lo sucedido, restando importancia a la discusión y dejando ver que los enfados de Belén son habituales.

Una vez más, el presentador hizo gala de su animadversión hacia Vox. La periodista Gema López añadió que el partido está representado en el Congreso y que hay gente que lo puede votar libremente. "Estáis confundiendo la libertad con darle alas al fascismo", se justificó él. "Tú estás siendo fascista de esa manera", rebatió la periodista ganándose el aplauso de las redes sociales.

"¿No veis que es un discurso antidemocrático? En este programa, cuando esté yo delante y aunque parezca muy dictatorial, no lo voy a consentir. Me parece terrible que se le dé alas a este tipo de tertulianos, periodistas y colaboradores que son fascistas. Es un partido que a mí me insulta", se justificó el presentador.

Unas palabras que este miércoles cobran gran importancia debido al tuit que ha publicado la cuenta oficial de Vox. En él se hace público el mensaje que una redactora del programa habría enviado al partido en el que solicitan la presencia de Santiago Abascal en Sábado Deluxe: "Kim Jong Vázquez atacando a los medios de comunicación que dan voz a los votantes de VOX... Y el muy mentiroso dice que él nunca lo haría. El 18 de marzo nos llamó una vez más (no es la primera vez) para ir a su programa, al que por supuesto no fuimos", aclaran desde el partido.

Kim Jong Vázquez atacando a los medios de comunicación que dan voz a los votantes de VOX... Y el muy mentiroso dice que él nunca lo haría. El 18 de marzo nos llamó una vez más (no es la primera vez) para ir a su programa, al que por su puesto no fuimos 🤷‍♂️ https://t.co/owhzjNU61k pic.twitter.com/E92YV0RxNT — vox_es 🇪🇸 (@vox_es) June 24, 2020

El líder del partido, Santiago Abascal, también ha criticado con dureza las palabras de Jorge Javier, al que acusa de "allanar el camino de la violencia" contra ellos y sus votantes: "Les presento al auténtico Kim Jong Vazquez, (en ética democrática y en estética), que se dedica a demonizar y a insultar histéricamente a 4 millones de españoles desde @telecincoes y a allanar el camino de la violencia contra ellos. No te lo vamos a permitir, millonario progre".