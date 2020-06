Jorge Pérez da un giro radical tras 'Supervivientes': deja la Guardia Civil

Jorge Pérez, el flamante ganador de la última edición de Supervivientes, planea dar un giro radical a su vida. En una visita a El Programa de Ana Rosa, el guardia civil desveló su plan de vida una vez ha regresado de sus meses en Honduras.

Y es que el paso por Supervivientes le ha marcado y reordenado sus prioridades. "Supervivientes ha quedado en mí, hay que vivirlo para entenderlo, porque es una aventura que te cambia como persona y que te hace valorar las cosas muchísimo más", explicó a Ana Rosa en el plató.

Y eso significa que Jorge Pérez se dispone a abandonar el cuerpo para dedicarse a otras actividades. No se sabe si el cambio será definitivo, pero "de momento" el concursante deja la Guardia Civil. No sabe si volverá, "el tiempo lo dirá".

Jorge, siempre discreto, tiene nuevos proyectos de los que no quiso desvelar nada. "Tengo varios proyectos que se están cerrando bastante interesantes, pero no soy una persona a la que me busque hacer planes a largo plazo. De momento nos estamos dando un tiempo". ¿Qué clase de proyecto tendrá sobre la mesa para abandonar un plan de vida como la que le ofrecía la Guardia Civil?

Lo cierto es que la experiencia de Supervivientes ha dejado marca en Jorge Pérez, que ya luce un aspecto más recuperado. No obstante, aún le cuesta "conciliar el sueño", lo que da fe de la dureza de la experiencia de los concursantes.