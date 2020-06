Mª Jesús Ruiz huye al descubrir lo que hizo Gil Silgado antes de su entrada en 'La casa fuerte'

La amistad entre Maite Galdeano y la pareja formada por Juani Garzón y María Jesús Ruiz se ha roto por completo en La casa fuerte. Las acusaciones de la madre de Sofía Suescun sobre la poca valentía de sus compañeras para hacer frente a los conflictos de la casa han dinamitado definitivamente su relación. Según Maite Galdeano, María Jesús Ruiz critica a algunos de los habitantes de la villa a sus espaldas y a la hora de enfrentarse a ellos prefiere mantenerse al margen.

Unas críticas que no gustaron a la ex miss España, que rompió a llorar y acusó a Maite de inventarse las conversaciones para crear conflictos y tener protagonismo en el programa: "Yo digo y hago lo que me sale de mi nariz, que tengo 37 años, dos hijas y una casa".

Durante la gala de este jueves, cuando llegó la hora de abordar el tema del enfrentamiento, Maite volvió a calificar a madre e hija como "falsas" y "mentirosas" y desveló que José María Gil Silgado, padre de la primera hija de María Jesús Ruiz, se había puesto en contacto con ella a través de las redes sociales para avisarle de que no confiase en ellas porque son "unas traicioneras".

Al escuchar el nombre del empresario, María Jesús abandonó muy afectada el lugar desde donde se realiza el directo y su madre tuvo que ir en su búsqueda. A la vuelta de publicidad, ambas volvieron a sus asientos y escucharon la historia de Maite al completo: "Gil Silgado fue a Sálvame antes de comenzar el concurso y dijo que apostaba por mí. Que iba a hacer todo lo posible para hacerme ganadora y que no ganasen ni Juani ni María Jesús", comenzó narrando mientras madre e hija escuchaban impertérritas.

"Cuando me dijo eso se lo agradecí. Pero le dije que Juani y María Jesús me caían muy bien porque les cogí cariño por su paso por Gran Hermano. Me dijo: ‘No te fíes de ellas, que son muy traicioneras'. Yo le contesté: ‘No soy tonta. En el momento en el que vea alguna traición las pondré en su sitio'", concluyó la concursante. La modelo prefirió no hablar sobre su ex pareja pero criticó duramente a su compañera: "¿Qué te puedes esperar de una persona que es capaz de vender a su hijo? No tengo nada que decir".