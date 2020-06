Fani se entera directo de que su tía ha contado su supuesto pasado como prostituta

Las últimas revelaciones sobre la vida anterior a la fama de Fani Carbajo llegaron a sus oídos durante la última gala de La casa fuerte. El programa de Telecinco decidió compartir con la concursante las impactantes declaraciones que su tía Raquel ha realizado durante los últimos días en el plató de Sálvame.

Según su familiar, tanto ella como su sobrina habrían ejercido la prostitución durante un corto periodo de tiempo: "Fani lo hizo porque ya es mayor y le apeteció hacerlo Íbamos todas las noches. Ganabas dependiendo de lo que trabajaras. Una buena noche se pueden sacar 1.000 o 1.500 euros". Raquel justificó la traición a su sobrina afirmando que lleva mucho tiempo aguantando muchas cosas "de esta criatura": "Estoy cansada de sus mentiras e insultos en redes sociales".

Jorge Javier Vázquez habló en privado con Fani y le mostró un vídeo en el que se resumía todo lo que ha ocurrido en el exterior. Fani aseguró haberse quedado en "shock" con las palabras de su tía: "No es cierto. A eso se dedicó ella y yo la llevaba a aquella casa donde ejercía", dijo muy afectada. "Por suerte llevo trabajando desde los 14 años y cuando me ha faltado dinero se lo he pedido a mi familia. Todo esto lo tendrá que demostrar en un juzgado".

Según la ex concursante de La isla de las tentaciones, siempre se ha dedicado a la venta e instalación de alarmas, motivo por el que tenía reuniones privadas con clientes: "Me tenía que adaptar a los horarios de los clientes y mi novio me ha acompañado en muchas ocasiones a montar las alarmas. Puedo demostrarlo con las nóminas. No me ha hecho falta hacer eso (dedicarse a la prostitución) pero si me hubiera hecho falta no se me caería la cara de vergüenza en reconocerlo. Si he tenido que robar para dar de comer a mi hijo lo he hecho, pero nunca me he prostituido.

Para Fani, las declaraciones de su tía son consecuencia de los conflictos que mantuvieron en el pasado: "Es una venganza. Lo ha hecho para hacerme daño. Tuvimos una disputa por una factura que le pedí que pagase, por 50 euros. Yo he tenido una temporada que no he tenido ni para pagar el alquiler. Mis amigas y la Cruz Roja me tenían que traer comida a casa. He pasado por situaciones terribles. Gracias a dios ahora me etá yendo bien y quiero darle a mi hijo todo lo que yo no he tenido (…) Esta señora cuando discutimos le abrió las puertas de su casa y le puso un plato caliente al padre de mi hijo, al hombre que me había maltratado. Solo para hacerme daño".

Fani quiso que Cristofer conociese todo lo que se estaba hablando en el exterior, que también estalló contra Raquel y negó todas las acusaciones: "Esto es una vergüenza. Me dan asco. Es realmente asqueroso. No todo es dinero. Con tal de ganar son capaces de decir cualquier cosa. Yo siempre he tenido buena relación con Raquel y con su pareja. Me sorprende mucho lo que ha hecho".

El programa anunció a la participante que durante los próximos días podrá hablar con su abogado y podrá tomar las medidas legales que crea oportunas.