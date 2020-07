Se descubre la faceta más cruel de Maite Galdeano: lleva a su hijo a las lágrimas

La faceta más cruel de Maite Galdeano salió en la gala del jueves de La casa fuerte. Las palabras de la madre a su hijo Cristian, que ahora quiere abandonar el concurso, se ganaron incluso una severa reprimenda del presentador Jorge Javier Vázquez, sorprendido con la ausencia de cariño de Galdeano. Esta misma semana Galdeano ya se ganó otra bronca a manos de Sonsoles Ónega, que no dudó en reprender la afición al insulto de la de "la papela del camión".

A todos había llamado la atención la extraña relación madre-hijo de Maite y Cristian. No dudan en hablar mal del otro a sus espaldas, aunque cara a cara aseguren llevarse bien.

Esa situación ha explotado en la séptima gala del reality, con Juani, destapó la mala relación que en realidad tienen ambos. "Un día Cristian me miró y me dijo que su madre solo quería a Sofía y a Kiko. Me dio mucha lástima. También he visto a Maite decirle a él que no vale para un reality. Y yo lo que quiero es que Cristian no se deje manipular", dijo iniciando la guerra.

Quizá asustado por lo que podía desencadenarse, Cristian trató de parar la discusión y salir en defensa de su madre. "Yo no me dejo manipular por nadie. Creo que Juani es un lobo con piel de cordero. Aprovecha la regañina con mi madre. Yo no quiero que la gente se aproveche. Mi madre es la mejor madre del mundo y las discusiones que tengamos serán nuestras", dijo.

Más tarde, Cristian diría a la misma Juani que su madre siempre ha querido más a Sofía que a él, conmoviendo a una audiencia que ya estaba en contra de los sobornos emocionales y la crueldad de Maite Galdeano.

Todo eso provocó el huracán de Maite Galdeano, que cogió a su hijo por banda y le regañó con tanta intensidad que al joven se le saltaban las lágrimas. Reprochó a su hijo que al salir del concurso, él se iría solo a su piso y ella se marcharía "con su hija y con su novio, Kiko Jiménez", pues ella había educado a Sofía "sola". "Lo que veo en casa no lo quiero para ninguna mujer, Como mujer, yo no quiero a un hombre de este calibre, que te dice que te quiere y es mentira", chilló la madre.

Con Cristian al borde de las lágrimas y pidiendo abandonar, Jorge Javier entró en escena. "Es tu hijo, tienes que protegerle, ayudarle, quererle... tú no eres una mujer fácil y ser tu hijo no tiene que ser fácil. Aunque recibieras una educación muy estricta, no tienes que hacer lo mismo con tus hijos".

Esto, y el evidente disgusto de todos los compañeros, provocaron un cierto cambio en la postura de Maite Galdeano hacia su hijo. Sofía Suescun, hija y hermana, explicó el pasado turbulento de Maite y añadió algo de contexto. "Cuando mis padres se separaron, yo comencé a ir con mi madre a unos talleres para mujeres maltratadas, y es allí donde se empezó a forjar nuestra relación. Pero un juez decidió que Cristian, mi hermano, se quedara con mi padre, por eso la relación no es la misma".

"Soy una persona que me gustaría que me correspondiesen y por eso lo digo, pero al final lo quiero muchísimo y ya está", dijo Maite, decidida a arreglarlo con su hijo… de momento.