Kanye no es el presidente más improbable

Hay un señor que parece el cantante de MClan y quiere ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol. A su lado, Rubiales parece Dante Panzeri. Un intelectual. Menuda suerte. Sí, vale que Kanye West se presenta a presidente de los Estados Unidos, pero este tío de aquí es más grande. Antonio Torres (Sabadell, 1967) lleva siendo uno de los mayores entretenimientos de las últimas semanas con sus entrevistas en radios y medios escritos. Qué chispa. Dice que va a traer a Maradona de seleccionador. Un señor muy centrado para el fútbol y para cualquier otra cosa. Aunque haya sido el mejor jugador de la historia. Dice Torres que de joven le llamaban Maradona porque tenía un nivel técnico muy alto cuando jugaba en el Sabadell. Y el pelo parecido. A mí por el pelo me ha recordado más a Carlos Tarque, el de MClan, pero vaya.

Torres no lo sabe pero lo que quiere es parecerse al Michael Scott de The Office. También dice que va a obligar a todos los jugadores a hacer un maratón, que se lo va a comunicar a Maradona. Porque él piensa intervenir mucho. Con respecto a Maradona, y más allá del pelo, ahora lo que asegura es que tiene un peso parecido. Pobre, tuvo que dejar de entrenar para la media maratón de Sabadell. En El confidencial: "Lo que pasa es que me salió una fístula en… mis partes. Llevo ocho años sin poder entrenar y he cogido 20 kilos". Pero esa entrevista todavía tiene más joyas. "Mira, si gano, Casillas tendrá un buen puesto en la Federación. Ayer me escribió un whatsapp… Incluso mi padre habló con él, que es muy amigo de Casillas?". "¿Su padre es amigo de Casillas?". "Bueno, amigo… No se conocen pero mi padre es un señor de 88 años que le respeta mucho y han hablado por teléfono a través de mí". Me temo que no será presidente de la Federación, ¿pero a este señor no le pueden dar un reality?

Además de contar con Maradona y Casillas, quiere que "la mitad de la Junta de la RFEF sean discapacitados: un sordo, un ciego, una persona con síndrome de Down, disminuidos psíquicos… Yo no quiero rodearme sólo de nombres, busco a gente de corazón, que lleve bien los número y sea honesta". El tío ha visto Campeones y contrataría al reparto entero para la Federación. Qué lástima que estas cosas no vayan a pasar.

El otro día, a un amigo profesor de la UNED le tocó en un tribunal donde había un ciego que estaba estudiando Historia del Arte. El examen consistía en comentar una lámina. No voy a decir nada como no lo dijo mi amigo porque lo sujetaron. Supongo que antes, al alumno le habrán contado o explicado los cuadros. O habrá leído en braille sobre los cuadros. Y le habrán dicho qué era la lámina. Ay, yo qué sé. Lapídenme (lo digo como Carmen Maura lo de "riégueme" en ‘La ley del deseo’). Que a mí me parece bien. Todo me parece bien. El otro día recordaba lo que Titania McGrath decía de Helen Keller en ‘Woke’ (Alianza). Como machaca con la idea de que la raza blanca es la fuerza más violenta y opresora sobre la faz de la tierra, pues da igual que Helen Keller fuera ciega y sorda, que aún así consiguiera estudiar una carrera, escribir doce libros y viajar por todo el mundo para impartir seminarios. "Este nivel de privilegio es inaudito". Milagro de Ana Sullivan, milagro de Ana Sullivan… ¡Privilegio blanco! Milagro sería que el señor Torres llegara a presidente de la Federación. ¿Pero y lo bien que lo íbamos a pasar?