¿Descuido o malentendido? El lapsus de 'Sálvame' con Olvido Hormigos y la prostitución

A principios de esta semana, Sálvame centró su contenido en la historia de una famosa colaboradora de televisión que en la actualidad se dedica a la prostitución. "Uno de estos colaboradores ha traído una información que el resto desconoce. Una información sobre el nuevo trabajo de una famosa muy conocida de la televisión. Este nuevo oficio al que se dedica no es otro que el trabajo más antiguo del mundo. Tenemos unas pruebas irrefutables, los audios de la confesión de esta mujer donde habla del caché de su trabajo", adelantó Kiko Hernández el lunes. Poco después se supo que era Antonio David Flores quien manejaba esa información.

Sin dar su nombre, el programa de Telecinco ofreció pistas como que esta mujer es muy famosa, ha sido protagonista de revistas del corazón, ha participado en realities, está casada y con hijos, se dedica al oficio más antiguo del mundo y además se lo estaría ocultando a su marido. "Ha tenido conflictos con colaboradores de Sálvame y aquí hemos hablado de ella hasta la saciedad, para bien y para mal, hasta el aburrimiento. Hace tres años esta información valdría unos 200.000 euros. Creo que no se va a esconder y puede que hasta de la cara en este plató", añadió el presentador. Antes de dar ningún nombre, Sálvame aseguró que el entorno de la protagonista pidió 48 horas para que se lo pudiera contar a su familia y no se enterara por televisión.

Pero esa misma noche, el programa recibió un mensaje de una mujer que se dio por aludida y amenazó con tomar medidas legales: "Espero que no se diga ni una palabra de mí o pondré una demanda por el derecho al honor, intimidad y propia imagen". Según Sálvame, la mujer de la que se hablaba y la que mandó el mensaje no es la misma, aunque jugó a sembrar la duda durante toda la tarde del martes.

El problema llegó cuando Gustavo González reconoció que tiene contacto directo con la persona que le gestiona las citas a esta mujer. Kiko Hernández pronunció sin querer el nombre "Olvido", poniendo cara de sorpresa e intentando salir al paso. Tras semejante descuido, el presentador trató de resolver el asunto.

Se le ha escapado a Kiko H el nombre de Olvido ESTOY CHILLANDO pic.twitter.com/LqtWY38dVH — peri keating (@T5Comento) July 14, 2020

"He cometido un lapsus y no me voy a esconder. Todo el mundo va a entender por qué. Yo tengo en la cabeza un nombre, que tengo que dejar claro que no tiene nada que ver con la historia que está contando Gustavo González. En la reunión previa al programa me cuentan el contenido y en ella me dan un nombre y un apellido. Yo lo tenía metido en la cabeza y sabía que se me iba a escapar. Es respecto al mensaje que hemos recibido", explicó Kiko, confirmando así que la famosa que se dio por aludida fue Olvido Hormigos. Los compañeros echaron un cable al presentador diciendo que no entienden "por qué se da por aludida si ella no ha ejercido la prostitución".